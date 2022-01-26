В Мангистауской области определили делегатов съезда партии «Nur Otan»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством председателя Мангистауского областного филиала партии «Nur Otan» Нурлана Ногаева состоялось внеочередное заседание Политического совета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании, организованном в онлайн-формате, был рассмотрен вопрос избрания делегатов от Мангистауской области для участия во внеочередном ХХІ съезде партии «Nur Otan», который состоится 28 января.

Первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Nur Otan» Елубай Абилов проинформировал собравшихся о кандидатурах делегатов региона, которые примут участие в предстоящем съезде.

По итогам совещания стало известно, что из Мангистауской области в съезде примут участие 14 делегатов. Съезд пройдет в онлайн-формате.