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    21:54, 13 Август 2023 | GMT +6

    В Мангистауской области ограничили подачу электроэнергии в ряд населенных пунктов

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Ограничена подача электроэнергии в ряд населенных пунктов. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    В связи с ремонтом энергоблока №3, который находился в аварийном состоянии, и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» по команде диспетчера Национального диспетчерского центра АО «КЕГОК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии в Мангистауской области на время проведения ремонтных работ:

    - по городу Жанаозен (частично) и близлежащим селам;

    - в части населенных пунктов Мангистауского района;

    - по городу Форт-Шевченко и населенным пунктам Тупкараганского района;

    - части населенных пунктов Мунайлинского района;

    - части населенных пунктов Каракиянского района.

    Общая выработка электроэнергии на ТОО «МАЭК» - 545 МВт. В данный момент из-за вынужденной остановки двух энергоблоков электростанцией выработка составляет 245 МВт.

    Ограничений в населённых пунктах по водоснабжению нет.

    Больницы и социальные объекты первой необходимости обеспечиваются электроэнергией.

    Над устранением причин аварии работает оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.

    Специалистами МАЭК подана срочная заявка на ремонт энергоблока №3 до 24.00 14.08.23г.

    В 17.00 11.08.23г. по энергоблоку №3 приступили к ремонту турбины и разборке ЩКА (щеточно-контактный аппарат) генератора, в 21.30 закончили разборку ЩКА. Каждые два часа производится съем замеров сопротивления изоляции обмотки ротора генератора и статора для сравнения изменений показаний замеров в зависимости от температуры металла (постепенное остывание обмотки статора и ротора).

    Также специалистами МАЭК подана срочная заявка на ремонт энергоблока № 1 до 16.08.23г. для выполнения ремонтных работ на котле энергоблока.

    К ремонтным работам на энергоблока № 1 специалисты приступят после расхолаживания котла энергоблока.

    Оперативным штабом принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей.


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