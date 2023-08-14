В Мангистауской области ограничили подачу электроэнергии в ряд населенных пунктов
В связи с ремонтом энергоблока №3, который находился в аварийном состоянии, и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» по команде диспетчера Национального диспетчерского центра АО «КЕГОК» были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии в Мангистауской области на время проведения ремонтных работ:
- по городу Жанаозен (частично) и близлежащим селам;
- в части населенных пунктов Мангистауского района;
- по городу Форт-Шевченко и населенным пунктам Тупкараганского района;
- части населенных пунктов Мунайлинского района;
- части населенных пунктов Каракиянского района.
Общая выработка электроэнергии на ТОО «МАЭК» - 545 МВт. В данный момент из-за вынужденной остановки двух энергоблоков электростанцией выработка составляет 245 МВт.
Ограничений в населённых пунктах по водоснабжению нет.
Больницы и социальные объекты первой необходимости обеспечиваются электроэнергией.
Над устранением причин аварии работает оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.
Специалистами МАЭК подана срочная заявка на ремонт энергоблока №3 до 24.00 14.08.23г.
В 17.00 11.08.23г. по энергоблоку №3 приступили к ремонту турбины и разборке ЩКА (щеточно-контактный аппарат) генератора, в 21.30 закончили разборку ЩКА. Каждые два часа производится съем замеров сопротивления изоляции обмотки ротора генератора и статора для сравнения изменений показаний замеров в зависимости от температуры металла (постепенное остывание обмотки статора и ротора).
Также специалистами МАЭК подана срочная заявка на ремонт энергоблока № 1 до 16.08.23г. для выполнения ремонтных работ на котле энергоблока.
К ремонтным работам на энергоблока № 1 специалисты приступят после расхолаживания котла энергоблока.
Оперативным штабом принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей.