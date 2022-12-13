В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей

13 Декабря 2022, 16:05

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и его трое детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

11 декабря в 19.45 часов в отдел полиции Мунайлинского района поступил вызов о том, что в Мунайлинском районе обнаружены 4 трупа - мужчины 38 лет (с признаками самоповешения), а также детей 8 лет, 4 лет и 10 месяцев. На вызов выезжала следственно-оперативная группа.

«В ходе проверки установлена аудиозапись, отправленная гр. Б. своей супруге, где он говорит ей, что собирается умереть и вместе собой заберет своих детей. Выяснилось, что инцидент произошел на почве семейного конфликта - супруги собирались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мунайлинского района по статье 99 часть 2 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в сообщении департамента полиции области.

Между тем распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса. В этой связи департамент полиции призывает граждан неукоснительно соблюдать законодательство, не поддаваться на провокации, не реагировать на ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.