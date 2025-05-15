В Мангистауской области начнут производить икру

Комплекс по выращиванию осетровых пород строится при участии швейцарских инвесторов. Предприятие будет производить до 100 тонн рыбы и 100 тонн икры в год. Полный ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 5,6 млрд тенге.

Кроме того, в казахстанском секторе Каспийского моря реализуется масштабный проект по выращиванию морской форели в садках. На первом этапе (2025–2026 гг.) планируется выпуск 300 тонн продукции, во втором (2026–2027 гг.) — до 1600 тонн, а к 2029–2030 годам объемы достигнут 5000 тонн в год.

Для запуска используются норвежские садковые системы, поставки уже ведутся. Запуск производства ожидается в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается запуск 12 проектов по производству рыбы на 2,3 млрд тенге.