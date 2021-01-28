В Мангистауской области - достаточный запас лекарств

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области имеется достаточный запас необходимых лекарств. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области Нурсулу Мухамбетярова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на центр общественных коммуникаций.

По ее словам, имеющегося в области запаса лекарств должно хватить на два-три месяца . В Казахстане вступили в силу изменения в правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, утвержденные МЗ РК. Данные изменения предусматривают особый порядок формирования предельных цен на лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекци

«Согласно документу, в период ограничительных мероприятий, в том числе карантина, введения ЧП, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан, осуществляется особый порядок формирования предельных цен на лекарства для оптовой и розничной реализации, а также в рамках ГОБМП и в системе ОСМС», - рассказала Нурсулу Мухамбетярова.

Также отмечается снижение цен на медицинские маски более чем в два раза, на ПЦР-тесты – в два раза, а теперь начнётся снижение цен на антиковидные препараты.

В целях формирования оперативного запаса социально-значимых лекарственных средств и продукции медицинского назначения распоряжением акима Мангистауской области создана рабочая группа по обеспечению населения лекарственными средствами. Об этом рассказал председатель правления АО «СПК «Каспий» Абзал Мендибаев.

«В целях формирования оперативного запаса социально-значимых лекарственных средств и продукции медицинского назначения в целях обеспечения потребностей населения Мангистауской области АО «СПК» Каспий» выделено 300 млн тенге. По решению созданной рабочей группы, двум компаниям региона, ТОО «ФАЙЗ-2016», ТОО «АДА Фарм-Актау» на каждую выделяется кредит по 100 млн тенге, с процентной ставкой 0,01 %. Закупаемые лекарственные средства имеют возможность приобрести и другие аптеки области. В настоящее время эти две компании закупили средств на 60 млн. тенге. В основном это жаропонижающие, антикогулянты, антибиотики, бронходилататоры (бронхолитик), антигистамины, анестетики. На остальные средства заказываются дополнительные лекарства», - рассказал Абзал Мендибаев.