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В Мангистауской области будут контролировать грузовые машины, работающих на щебневых карьерах

2 Декабря 2021 13:57
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В Мангистауской области будут контролировать грузовые машины, работающих на щебневых карьерах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области будут контролировать вес грузовых машин, работающих на щебневых карьерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе регионального акимата, на автодороге Шетпе – Жетыбай – Актау установлен пост для наблюдения за грузовыми автомобилями. Он будет контролировать движение и вес грузового транспорта работающего на карьерах по производству щебня вблизи села Беки.

Напомним, 3 ноября аким области Нурлан Ногаев в ходе рабочей поездки в Мангистауский район посетил карьер, который уже несколько лет является предметом спора между жителями села Шетпе и предпринимателями, добывающими щебень. Жители села жаловались на то, что из-за чрезмерной нагрузки грузовых машин, разбивается дорога построенная в 2017 году.

Глава региона поручил установить вблизи карьеров пункт контроля грузовых автомобилей.

«В соответствии с поручением акима области с сегодняшнего дня машины, загруженные с карьеров в районе поселка Шетпе, будут круглосуточно контролироваться инспекцией транспортного контроля и патрульной полицией. Данная работа проводится с целью недопущения повреждения автомобильных дорог и регулирования движения грузового транспорта в соответствии с требованиями действующего законодательства, - отметил заместитель руководителя инспекции транспортного контроля по Мангистауской области Жаксыгали Издибаев.

Специальный пост расположен возле населенного пункта Беки, где есть доступ к интернету и имеется автостоянка. Надзорный орган будет взвешивать и регистрировать каждый грузовой автомобиль, выехавший из карьера. В случае выявления нарушений на водителя составят административный протокол, а транспорт закроют на штрафстоянку.


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#Акимат   #Мангистауская область   #Общество   #Дороги  
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Автор:

Серик Сабеков

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