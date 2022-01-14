В Мангистауской и Павлодарской областях факты ущерба от мародеров не подтвердились – НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской и Павлодарской областях факты нанесения ущерба от мародеров не подтвердились, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу НПП «Атамекен».

Национальная палата предпринимателей продолжает принимать данные об ущербе причиненном во время погромов и уже начала проверять достоверность заявленных фактов.

По данным на 14 января 2022 года в 9 регионах страны выявлено 1763 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 2065 объектах, из них в Алматы - 1618 субъектов, расположенных в 1904 объектах. Ранее среди пострадавших регионов были заявлены объекты из Павлодарской и Мангистауской областей, однако заявленные факты не подтвердились и предприниматели покинули реестр пострадавшего бизнеса.

Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 94,4 млрд тенге, из них в Алматы 92,4 млрд тенге. Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1602; общепит – 52; финсектор – 77; логистика – 27; СМИ – 5.

Всего в call-центр поступило 7053 звонков, в том числе по вопросам мародерства – 2198, свидетельства о форс-мажоре – 370, прохождения блокпостов – 2, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 23, возобновления бизнеса и оценки ущерба – 589, звонки физических лиц – 2179. В региональные палаты поступил 591 звонок и 152 заявления по свидетельствам о форс-мажоре.

Напомним, что пострадавшие предприниматели смогут получить помощь Фонда «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве», который создан по инициативе предпринимателей Алматы. Желающие оказать финансовую помощь пострадавшим предпринимателям могут направить средства по следующим реквизитам:

Общественное объединение «Күшіміз бірлікте» БИН 220140002583

Расчетный счет АО «Банк ЦентрКредит»: KZ268562203115072353

Реквизиты АО «Банк ЦентрКредит»: БСК/БИК (SWIFT) KCJBKZKX БСН/БИН 980741000260010000, КАЗАХСТАН, НУР-СУЛТАН г, ЕСИЛЬ р-н, пр-т КАБАНБАЙ БАТЫРА 15 А.

Ранее сообщалось, что с 11 января 2022 года неравнодушные предприниматели и казахстанцы могут помочь пострадавшим в беспорядках бизнесменам быстрее восстановить и запустить объекты малого бизнеса, направив помощь в Фонд «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве».