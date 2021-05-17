В Мангистау живет «зеркальный» ребенок

МАНГИСТАУ- КАЗИНФОРМ - В Мунайлинском районе живет девочка с необычным расположением внутренних органов. Сердце четырехлетней Аглес расположено с правой стороны, а печень − с левой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Inaktau.kz

О редком явлении девочки телеканалу «Мангыстау» рассказали её мама и врачи.

Мама девочки узнала об особенности дочери еще в младенчестве. Сейчас Аглес − очень активный, умный и смышленый ребенок. Глядя на малышку, невозможно сказать, что большую часть детства она провела в больницах.

Сначала аномалия очень напугала родителей.

«Никогда раньше не сталкивалась с подобным. Первая мысль, которая пришла мне в голову, как сдвинуть сердце справа налево. Бывает, что при рождении в сердце есть отверстие, это у нас тоже было. Из-за этого дочка много болела до года. Поэтому мы ездили в Нур-Султан для консультации», - рассказывает Улжан Акжарова, мама Аглес.

Несмотря на то, что близкие привыкли к такой особенности девочки, они стараются держать здоровье Аглес на контроле. Регулярно ребенок вместе с родителями ездит на осмотр к врачу. Специалисты отмечают – поводов для беспокойства нет. Аномалия эта не смертельна. Это всего лишь уникальное явление.

«Сердце девочки находится с правой стороны. Если только сердце расположено только с правой стороны, это называется декстропозицией или декстрокардией. Люди с этим диагнозом в подростковом возрасте ничем не отличаются от любого здорового ребенка. Декстрокардия - это аномалия внутриутробного развития, при которой большая часть сердца расположена с правой стороны грудной клетки. Эта форма патологии протекает бессимптомно и чаще всего выявляется во время профосмотров», - говорит Нурлан Тлепов, врач-кардиохирург.

За 20 лет работы врач встречал только пятерых таких пациентов. Такая патология, по статистике, встречается у одного из 12 тысяч человек в мире. В Казахстане таких людей не больше тысячи.