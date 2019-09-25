В Мангистау запланирована модернизация 191, 5 км автодорог

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистау запланирована модернизация автомобильных дорог протяженностью 191, 5 км. Об этом на брифинге, прошедшем на площадке Региональной службы коммуникации, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Болат Ережепов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК Мангистауской области.

Общая протяженность автомобильных дорог в Мангистауской области составляет 2846,1 км. Из них: дороги республиканского значения – 1049 км, дороги областного и местного значения – 1 797,1км.

Хорошее и удовлетворительное состояние дорог в регионе составляет 92 %.

По автодорогам областного и местного значения – 410,3 км, из них работы по модернизации будут проведены на протяжении 191, 5 км, модернизация трубопроводов - 19. Средний ремонт дорог будет вестись на протяжении – 218,8 км. Стоимость проекта составляет - 27 015 млн. тенге.

По модернизации дорог областного и местного значения:

1) Обновление искусственных строений на автодорогах «Ақтау-Қаламқас» и «Таушық-Шетпе» за три периода составило 19 экз. Начало строительных работ -2018 г. Дата окончания – 2019 г. Общая стоимость проекта - 872 млн. тенге. В 2018 году было выделено средств из местного бюджета - 7,8 млн. тенге, был куплен трубопровод. В 2019 году из местного бюджета было выделено - 50 млн. тенге. Также была подана заявка на выделение из республиканского бюджета 785 млн. тенге.

2) Дорога на Бекет Ата «Ата жолы», модернизация участка автодороги протяженностью 51 км (1 период). Начало строительных работ -2017 год, дата окончания – 2019 г. Общая стоимость проекта - 5 041, 8 млн. тенге. До 2019 года было выделено средств из республиканского бюджета 4 537 млн. тенге, из местного бюджета было выделено и освоено - 8,0 млн.тенге.

На 2019 год из местного бюджета было выделено 496 млн. тенге. На сегодняшний день асфальтировано 39 км. На площади 12 км подготовлена основа дорог. Выполнено 90% строительно-монтажных работ. (протяженность 51 км, количество полос движения – 2, категория дороги – IV).

3) От перекрестка дороги «ХГМЗ» до перекрестка микрорайонов №23, 24, 28 «А» общей протяженностью 7, 0 км. Начало модернизации автодороги №55– 2017 г., окончание работ – 2020 г. Общая стоимость проекта - 1 721,5 млн. тенге. До 2019 года было освоено 400 млн. тенге, было расширено 1,5 км дорожного полотна,- отметил руководитель управления.

По среднему ремонту дорог:

1) Участок 88-154 км автодороги «Ақтау-Қаламқас», где средний ремонт был начат в 2016 году, окончание работ - 2019 год. Общая стоимость проекта составляет 668,6 млн. тенге. До 2019 года освоено 560,3 млн тенге. На 2019 год с республиканского и местного бюджетов на основе 50/50 выделено средств в сумме 107 млн. тенге. На сегодняшний день ремонтные работы завершены на 60 %.

2) Участок 6-60 км автодороги «Шетпе-Ұштаған», где средний ремонт был начат в 2018 году, окончание работ - 2019 год. Общая стоимость проекта составляет - 946,3 млн. тенге. На 2019 год с республиканского бюджета выделено средств в сумме 555,9 млн. тенге. На сегодняшний день ремонтные работы завершены на 30 км. (55 %).

3) Средний ремонт автодороги «Форт-Шевченко-Таушық» 0-52 км Общая стоимость проекта составляет - 1,324 млн. тенге. Работы начаты в 2019 году, запланировано закончить их в 2020 году. В 2019 г. выделено 533 млн. тенге с республиканского бюджета. На сегодняшний день строительные работы уже начались.

4) Запланировано провести средний ремонт дорог областного и районного масштаба протяженностью 144,4 километров. Общая стоимость их -3 754,6 млн. тенге.

Автомобильные дороги республиканского значения:

1)«Бейнеу – Ақжигит – граница Узбекистана» 0-63 км - стоимость -15008,6 млн тенге. Срок завершения строительства – апрель 2020 года; 63-85 км - стоимость -4964,9 млн тенге. Срок завершения строительства запланирован на декабрь 2019 года.

2) «Жетібай – Жаңаөзен», 0-35 км - стоимость -10 734,1 млн тенге. Срок завершения строительства – декабрь 2019 года; 35-73 км, стоимость проекта - 11 356,6 млн тенге, завершение запланировано на декабрь 2019 года.