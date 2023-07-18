В Мангистау в нефтяной луже погиб верблюд

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент экологии Мангистауской области прокомментировал в социальной сети видеозапись гибели животного на месте утечки нефти в степи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на mangystaumedia.kz.

Данный факт является эмульсией нефти, разлившейся в 2020 году из скважины NSH-P1 на участке «Шалба», расположенном на территории Мангистауского района и находящейся в государственной собственности.

Департаментом экологии направлено письмо в акимат Мангистауского района и в Мангистаускую областную территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на проведение работ по вывозу и уничтожению туши скота, погибшей на участке «Шалба».

Ранее Департамент неоднократно уведомлял соответствующие компетентные органы, в том числе Министерство энергетики и правоохранительные органы. Также отделом полиции Мангистауского района 24.07.2020 года возбуждено уголовное дело, однако в связи с тем, что состав преступления не определен, дело прекращено.

В настоящее время Министерством энергетики РК в целях освоения нефтяного месторождения на участке «Шалба», земля вновь выставлена на государственный аукцион продаж, в результате которого победителем стало ТОО «ARK Petroleum». В дальнейшем со стороны ТОО будут проведены очистные и рекультивационные работы по данному участку с контрактом на недропользование.

«По предложению департамента в целях недопущения вреда здоровью человека и обеспечения безопасности домашних животных акиматами Каракиянского и Мангистауского районов были проведены работы по временному ограждению разлившихся нефтяных эмульсий Топраком. Кроме того, в силу пункта 4 Главы 2 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 168 «Об утверждении Типовых правил содержания и выгула домашних животных» владелец и ответственное лицо домашнего животного должны обязательно обеспечить условия, исключающие возникновение угрозу здоровью людей и животных, причинение вреда окружающим», - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, после подготовки контракта на недропользование с назначенным оператором проведение очистных работ будет строго контролироваться Департаментом.