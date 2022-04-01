В Мангистау создано более сотни объединений собственников имущества

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Мангистауской области созданы 103 объединения собственников имущества и 1068 простых товариществ. Об этом сообщил председатель Ассоциации управляющих и сервисных компаний Актау (УиСК) и Центра по созданию и поддержке ОСИ Кайыргали Калмуканов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам К.Калмуканова, среди них с помощью ассоциации созданы 73 ОСИ и 15 простых товариществ. В настоящее время в процессе регистрации еще 10 ОСИ по городу, жители около 15 домов собирают подписи.

«Как известно, с 1 июля текущего года будут приостановлены работы всех собственников квартир (ЖЭК, КСК). Поэтому в целях разъяснения ситуации и создания объединения собственников имущества мы провели более 400 встреч с населением во дворах многоэтажных жилых домов и жилых комплексов города, встречались в офисах и актовых залах. Вместе со специалистами жилищной инспекции городов Актау и Жанаозена разъясняем изменения в закон «О жилищных отношениях», - рассказывает Кайыргали Калмуканов.

Он отметил, что граждан, помимо прочего, принимают в офисах акиматов города и области.

«К примеру, акимат г. Актау выделил офис ассоциации в сервисном центре, где жители города могут получить бесплатные консультации, научиться правильно оформлять документы, составлять протоколы, письменные опросные листы, смету расходов. Кроме того, жители с нашей помощью могут подготовить документы для сдачи в ЦОН и получить сертификат, зарегистрировать в органах юстиции и договориться с управляющими и сервисными компаниями. Мы поможем заключить договоры», - заверил Кайыргали Калмуканов.

По его словам, ассоциация, помимо вопросов, касающихся содержания и эксплуатации жилых домов, активно участвует в принятии важных решений по благоустройству и содержанию зеленых насаждений на территориях, в городе в целом. Не остаются без внимания вопросы вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора.

Между тем, как сообщалось ранее, озеленение Актау передадут в государственно-частное партнерство. 21 марта в рамках республиканской экологической акции «Бірге - таза Қазақстан!» в Актау высажено около 40 деревьев крымской сосны.