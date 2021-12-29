В Мангистау состоялся вечер, посвященный 880-летнему юбилею азербайджанского поэта Низами Гянджеви

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау с участием главы региона Нурлана Ногаева состоялся творческий вечер, посвященный 880-летнему юбилею великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном мероприятии приняли участие дислоцированные в Актау генеральные консулы Турции, Ирана, Туркменистана, Узбекистана, руководители диаспор, представители интеллигенции области и молодежь.

Нурлан Ногаев поздравил собравшихся с 30-летием Независимости страны, отметив актуальность творчества известного поэта, важность связей между Казахстаном и Азербайджаном.

В Мангистауской области зарегистрировано 212 предприятий с участием азербайджанского капитала в различных отраслях экономики.

В регионе также реализуется ряд проектов с участием азербайджанских инвесторов. Так, в 2016 году на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» под руководством президентов Казахстана и Азербайджана был реализован проект логистического центра. На этот проект «Anadolu Investment Company» выделено 3,7 млрд. тенге. Кроме того, на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» запущен проект по строительству завода по производству кабелей и трансформаторов ТОО «Актау ЭнергоМаш». Ожидается, что объект будет запущен в 2023 году и создаст 150 новых рабочих мест.

На концерте артистами Мангистауской областной филармонией были исполнены произведения великих азербайджанских композиторов, посвященных Низами Гянджеви.

Литературное наследие Низами, главным образом, его поэмы, наложило огромный отпечаток на дальнейшее развитие литературы Ближнего Востока и Средней Азии эпохи Средневековья. Пять поэм, написанных Низами, - «Сокровищница тайн», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искандер-наме», «Хосров и Ширин» вошли в сокровищницу азербайджанской поэзии.