РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:35, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    В Мангистау провели субботник в каньоне Ыбыкты-сай

    В Мангистау провели субботник в каньоне Ыбыкты-сай
    Фото: Центр общественных коммуникаций.

    Экоактивисты и представители активной молодежи отправились в каньон Ыбыкты-Сай для проведения уборки в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

    В акции приняли активное участие представители молодежного центра «Жастар» и студенты колледжа «Yessenov».

    В Мангистау провели субботник в каньоне Ыбыкты-сай
    Фото: Центр общественных коммуникаций.

    - С волонтерами Мангистауской области мы решили провести субботник в урочище Ыбыкты-Сай. От чистоты этих мест напрямую зависит поток туристов, посещающих достопримечательности сакрального края. Необходимо, чтобы такие уникальные места оставались первозданными. Любовь к родной земле начинается с нашего к ней отношения, - рассказала волонтер города Амангуль Жамкен.

    В Мангистау провели субботник в каньоне Ыбыкты-сай
    Фото: Центр общественных коммуникаций.

    Каньон Ыбыкты-Сай находится в 60 километрах от Актау. Он расположен в самой глубокой впадине Казахстана - Карагие. Этот каньон - уникальное творение природы. Многие называют его Ажурным каньоном. А все потому, что на протяжении миллионов лет дожди и ветер сделали эти скалы пористыми. Здесь множество удивительных лабиринтов, проходов и арок. Из-за величественности и красоты казахстанский каньон часто сравнивают со знаменитым каньоном Антилопы в американском штате Аризона.

    Теги:
    Субботник Регионы Казахстана Экология Акимат Волонтеры Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!