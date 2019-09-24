В Мангистау прошли штатные стрельбы из танка

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Оймаша» в Мангистауской области танковые экипажи воинских частей регионального командования «Запад» провели стрельбы штатными снарядами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления командующего войсками регионального командования «Запад».

Танкисты продемонстрировали умение вести меткий огонь из вооружения танка Т-72 по условным целям. Экипажи выполнили 1 упражнение контрольных стрельб, в ходе которого вели огонь по условным танкам с расстояний 1600 метров, ручным противотанковым гранатометам и безоткатному орудию на автомобиле с расстояний до 900 метров и ручному противотанковому гранатомету с 700 метров. Кроме того, танкисты выполнили практические нормативы по укладке боекомплекта в танк, переводу отделения и вооружения танка из походного положения в боевое и обратно.













Главными целями проведения стрельб стали развитие боевой подготовки военнослужащих, совершенствование их умений стрельбы из штатного вооружения, получение практических навыков и правильная организация управления огнем.

По итогам стрельб в лучшую сторону по организации и проведении стрельб, была отмечена 2 танковая рота под командованием старшего лейтенанта Азамата Кондыбаева. Экипажи данной роты смогли качественно и быстро выполнить все положенные нормативы и поразить все мишени продемонстрировали отличные показатели и высокую слаженность. Среди экипажей, лучший результат показал командир танка сержант Абдугазиз Сейткожа .

Справочно: как известно, снаряд для танка может быть штатным и нештатным. В штатное вооружение входят три вида снарядов: осколочно-фугасный, кумулятивный, бронебойный. Все другие из более, чем трех десятков - боеприпасы специальные. Штатные стрельбы из вооружения танка Т-72 проводятся ежегодно два раза в год и именно здесь, на полигоне, танкист становится настоящим профессионалом, ведь подобные штатные тренировки направлены на то, чтобы личный состав военнослужащих мог почувствовать мощь танкового выстрела, увидеть боевые машины в действии и улучшить свою боевую подготовку.















