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В Мангистау две «обнальные» компании нанесли ущерб на более чем 760 млн тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Сентября 2021, 13:47
В Мангистау две «обнальные» компании нанесли ущерб на более чем 760 млн тенге

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - «Обнальные» компании не продают товар и не оказывают услуги, а обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы других фирм за денежное вознаграждение. Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресечено два факта выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Эти незаконные действия квалифицируются по ст. 216 УК РК и предусматривают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 7 лет.

В первом эпизоде предприниматель А.Косбармаков в г.Жанаозен создал две компании ТОО «Өзен-АҚЖОЛ» и ИП «Қосбармақов Әділет Аманкелдіұлы». Вместо основной деятельности по грузовым перевозкам и предоставлении услуг от имени двух предприятий осуществлена выписка фиктивных бухгалтерских документов 7 компаниям на сумму более 3,1 миллиарда тенге.

Аналогичный факт выявлен в г.Актау. Граждане И.Агатаев и М.Абилев, создав ТОО «Бөрі Ақтау», по предварительному сговору с группой лиц выписывали счета-фактуры на сумму более 1,5 миллиарда тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг.

В результате противоправных действий данных компаний государству нанесен ущерб на сумму более 767 миллионов тенге в виде неуплаты налогов.

Все виновные лица осуждены на различные сроки.


Минфин РК   Мангистауская область  
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