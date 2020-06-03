В малых городах РК есть проблемы по сносу аварийного жилья – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Арман Кожахметов обратился с депутатским запросом к заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру с депутатским запросом касательно проблем сноса аварийного и ветхого жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ полученной информации свидетельствует о том, что проблема ликвидации аварийного и ветхого жилья, несмотря на определенные успехи в крупных городах, в малых и моногородах Казахстана по-прежнему стоит очень остро и требует особого внимания Правительства. По официальной информации в 2019 году в Казахстане признаны аварийными 1,3 тысячи многоквартирных домов, немалая часть которых находится в малых и моногородах нашей страны», - сказал Арман Кожахметов на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в Карагандинской области многоквартирные аварийные дома находятся в городах Каражал, Жезказган, Темиртау, Приозерск, Сатпаев. Например, в Жезказгане в настоящее время 25 аварийных домов, из них 16 подлежат сносу.

«Сотни жителей ежедневно подвергают свою жизнь риску, проживая в аварийном жилье. Значительная часть таких жителей являются пенсионерами, малообеспеченными гражданами или инвалидами. Количество ветхого жилья в моногородах области доходит до трети от всего жилого фонда. Ситуация требует срочного решения», - заявил депутат.

Он отметил, что слабость экономических стимулов в малых городах не позволяют широко использовать механизмы, предусмотренные государственной программой развития регионов до 2020 года и программы «Нұрлы жер».

«Учитывая ограниченность покупательской способности населения, практически невозможно применить успешный опыт реновации таких городов, как Алматы, Атырау, Павлодар, при которых жителей аварийных домов переселяют в новые квартиры по принципу «метр на метр». Для строительных компаний данные объекты не представляют экономической ценности ввиду ограниченности покупательского спроса населения моногородов. Проекты капитального ремонта аварийных и ветхих домой на основе возвратности затраченных средств также сталкиваются со сложностями из-за непростой социальной и экономической структуры моногородов. Жители просто не в состоянии в дальнейшем оплачивать проведенные ремонты», - заключил спикер.

В связи с вышеизложенным мажилисмен предложил провести анализ эффективности мер по ликвидации аварийных и ветхих домов в малых и моногородах, реализованных по Государственной программе развития регионов до 2020 года и Государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер», а также р ассмотреть вопрос целесообразности разработки отраслевой программы по ликвидации аварийного и ветхого жилья в малых и моногородах.