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В Мали убили руководителя аппарата президента республики

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Апреля 2023, 20:00
В Мали убили руководителя аппарата президента республики Фото: ria.ru

ПРЕТОРИЯ. КАЗИНФОРМ - Руководитель аппарата временного президента Мали убит на юго-западе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Agence France Presse со ссылкой на документы из администрации главы малийского государства, делегация, в которую входил руководитель аппарата президента Умар Траоре, попала 18 апреля в засаду в районе города Нара. Убиты четыре человека, включая Траоре.

Нара расположен недалеко от границы с Мавританией. Пока власти не назвали ответственных за нападение.


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