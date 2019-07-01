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В Македонии откроется выставка Великой Степи

1 Июля 2019, 15:03
В Македонии откроется выставка Великой Степи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный музей Республики Казахстан 11 июля 2019 года в 19.00 часов открывает выставку «Великая степь: история и культура» в выставочном зале Национального археологического музея Северной Македонии. Выставка пройдет с 11 июля по 11 августа 2019 года в рамках международного проекта «Шествие «Золотого человека» по музеям мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-отдел Национального музея РК.

Цель выставки - ознакомление зарубежного зрителя с богатым наследием истории и культуры Казахстана. На выставке будет представлен символ Республики Казахстан - «Золотой человек».

В конце 1960-х - начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя, - «Золотого человека», - ставшего впоследствии символом Казахстана. Бесценную находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей - крылатые кони-тулпары, - стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура «Золотого человека» установлена на площади независимости в Алматы.

Спустя почти полвека Национальный музей Республики Казахстан объявляет международное турне - «Шествие «Золотого человека» по музеям мира». В рамках масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в музеях Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Польши, Южной Кореи и Узбекистана, до конца 2019 года выставка посетит еще 5 стран земного шара.

На выставке в Национальном археологическом музее Северной Македонии можно увидеть реконструкцию «Золотого человека» в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V-IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного молодого сакского воина (по мнению археологов его возраст 17-18 лет).

Саки (в переводе с персидского означают «могучие мужи») - далекие предки казахов. В сочинениях греческих авторов их называют азиатскими скифами (слово «saka» восходит к скифскому - «олень»), в других древних источниках их образно описывали «турами с быстрыми конями». В числе трех больших групп этих племен упоминались саки-тиграхауда («острошапочники»), жившие на территории, где был обнаружен курган Иссык с захоронением «Золотого человека».

В кургане найдено свыше четырех тысяч золотых изделий: детали, декорировавшие одежду, а также украшения и бытовая утварь. Топография предметов в захоронении позволила исследователям в результате кропотливой работы воссоздать облик древнего воина, который представлен на выставке. Особое место в экспозиции занимает обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с надписью, выполненной руническим письмом, - один из древнейших памятников письменности, найденных на этой территории.

Важнейшая особенность древнего искусства степи - господство зооморфных образов - так называемого «звериного стиля», отличительные черты которого - стилизованные изображения тотемных животных, сцен борьбы зверей, наделяемых магическими функциями.
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Драматизм сюжетов символизирует противостояние стихии и возрождение к жизни, противоборство добра и зла, вечного движения и извечной борьбы противоположностей. Ярким образцом «звериного стиля» является бляха, датируемая V-IV вв. до н.э., выполненная из золота в технике штамповки и рифления в виде двух зеркально отраженных барсов.

По мере утверждения христианства и мусульманства, «звериный стиль» постепенно утрачивал свое первоначальное значение, восходящее к языческим верованиям и представлениям.

Однако декоративные изображения животных, лишённые своего первоначального магического смысла, продолжали существовать и в средневековом искусстве: в ювелирных изделиях, книжной миниатюре, резьбе по дереву, камню и кости, в архитектуре, - но в более обобщенном виде, приобретая формы стилизованного орнамента, элементов декора. Эти тенденции наглядно выражены в находках из Сайрамского клада, которые представлены в экспозиции предметами ювелирного искусства, датируемыми XV веком. Также на выставке будут представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель (Восточно-Казахстанская область).

Всего на выставке представлено 292 предмета из фондов Национального музея Республики Казахстан. Представляемые на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана - это лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.

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