В Махачкале произошел взрыв на автозаправке, есть погибшие

МАХАЧКАЛА. КАЗИНФОРМ - По первичной информации, в Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.



По словам главы Дагестана Сергея Меликова, взрыв произошел на одной из заправок на выезде из Махачкалы.

«На месте работают спасатели и медики. Ситуация находится на моем личном контроле. Более подробную информацию сообщу позже», - сообщил Меликов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану подтвердили эту информацию.

«По предварительной информации, горит АЗС «Нафта», - говорится в сообщении.

В МЧС РФ сообщили, что площадь пожара составляет 500 кв. м.

«Площадь [возгорания], предварительно, составляет порядка 500 кв. м. Огнеборцы принимают все усилия, чтобы огонь не распространился на рядом стоящие здания и автомобили«, - сказали в ведомстве. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. В ликвидации возгорания задействованы более 70 человек и 20 единиц техники.

В результате ЧП 5 человек погибли, еще 10 пострадали. Также сообщалось о 3 погибших и 10 пострадавших.

«По уточненным данным, погибли 5 человек, еще 10 пострадали», - сказал собеседник агентства.

В Минздраве региона сообщили журналистам, что медучреждения переведены на усиленный режим по приему раненых.

»Семь бригад скорой помощи занимаются спасением пострадавших в серии взрывов на автозаправке на севере Махачкалы. По указанию министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы по приему раненых», - говорится в сообщении.

В Telegram-канале мэрии города сообщили об угрозе повторного взрыва на месте автозаправочной станции.

«Полиция и сотрудники администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия. Есть угроза повторного взрыва», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МВД по Дагестану, полицейские обеспечивают беспрепятственный проезд карет скорой помощи к месту событий, а также оцепление территории возгорания.

«Наши люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, дабы помочь пострадавшим. Но есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информации, из восьми цистерн взорвались лишь две. Риск очень высок», - отметили в пресс-службе.

Также в МВД по региону добавили, что полицейским с трудом удается удерживать людей от попытки попасть на территорию.

Сотрудники газовых служб ограничили подачу газа в микрорайоне Махачкалы, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

«На месте происшествия работают сотрудники газовых служб. Во избежание возгорания газоснабжение в микрорайоне прекращено», - говорится в сообщении.

Как сообщает региональная прокуратура, организована проверка в связи с возгоранием.

«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурора города Махачкалы Шамиль Магомедов. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте. Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», - добавили в пресс-службе.