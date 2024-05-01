В мае все случается – астропрогноз на последний месяц весны 2024 года

По прогнозам астрологов, в мае влияние ретроградного Меркурия завершено, а значит, практически для всех знаков Зодиака гороскоп будет благоприятным. Как поется в известной песне: «в мае все случается, сердце молча мается…», и последний месяц весны будет действительно вдохновляющим и волнующим, передает корреспондент агентства Kazinform.

Май 2024 года пройдет под покровительством Венеры - планеты красоты и любви. И поскольку этот месяц в большей степени принадлежит знаку Тельца, то именно для него звезды сулят самый благоприятный период. Однако, отмечают астрологи, Телец не любит перемен, его главная черта — надежность и стабильность. Среди везунчиков месяца можно отметить Дев, Козерогов, а также Раков и Рыб. Энергию для достижения поставленных целей получат Овны, Львы и Стрельцы, поддержку во всех начинаниях получат Водолеи и Близнецы. Более подробно по каждому знаку Зодиака - в материале прогноза астрологов.

Овен

В этом месяце Овны почувствуют стабильность и уверенность в себе. В мае вас могут ожидать частые командировки — не стоит от них отказываться. Чтобы поддержать свое финансовое положение, лучше отказаться от внеплановых расходов. Звезды советуют не проявлять много эмоций и быть сдержанными. Лучше воздержаться от откровений с кем-либо — оно будет восприниматься окружающими как слабость. Сохраняйте спокойствие в любых обстоятельствах – это поможет вам сохранить имидж и обойти конкурентов. Несмотря на большую нагрузку на работе, надо находить время для близких и любимых людей.

Телец

В мае Тельцы наконец почувствуют спокойствие. Все эмоциональные напряжения останутся позади — теперь можно немного расслабиться и передохнуть. Наступит период расширения в сфере финансов, недвижимости, имущества, который будет связан с новыми нестандартными решениями. На работе нужно проявить ответственность и честность, не затягивать с решением проблем, которые могут перерасти в серьезный конфликт. В конце месяца Тельцам придется столкнуться несправедливыми ситуациями, и нужно будет контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации. Нужно обратить внимание на родных, которые хотят искренне помочь вам.

Близнецы

Близнецов в мае ожидает сложный период. Придется много и упорно доказывать свое мнение, отстаивать свои права и взгляды даже в самых простых ситуациях. Из-за твердой и непоколебимой позиции могут появиться новые недоброжелатели. Звезды советуют не тратить силы впустую и отказаться от доказывания своей правоты. Звезды советуют беречь нервы и научиться справляться со сложностями, не потеряв достоинство. Лучше уделить внимание тем, кому действительно нужна ваша помощь, проводите больше времени с семьей. Некоторым Близнецам поступит заманчивое предложение по работе, но не стоит спешить, нужно хорошо взвесить все возможные риски. Прилив энергии и максимум возможностей Близнецы почувствуют 20 мая.

Рак

В мае Раки будут чувствовать себя разбитыми и уставшими. Поэтому важно взять свои эмоции под контроль и не переносить проблемы на окружающих. Звезды советуют сохранять спокойствие, не поддаваться на влияние других людей. Избежать конфликтов поможет проявление авторитета и мужской силы. Звезды советуют Ракам быть твердыми и решительными в своих поступках, не позволять другим влиять, подталкивая к неверным решениям. В целом гороскоп Раков на май, особенно для женщин, рожденных под этим знаком зодиака, сулит много изменений в личной жизни и на работе. В мае необходимо внимательно прислушиваться к своему организму, не игнорировать его сигналы, взять под контроль свои финансы.

Лев

Львам звезды в мае напоминают, что здоровье – это основа продуктивной работы. Поэтому, несмотря на изобилие амбициозных планов и идей, не стоит спешить и браться сразу за все проекты. Перегрузка может быстро перерасти в физическое и эмоциональное переутомление. Поэтому звезды советуют взаимодействовать со всеми коллегами мирно и доброжелательно. В мае сила духа у Львов будет ощущаться даже на расстоянии, поэтому у них получится абсолютно все. Сохранить эту силу помогут духовные практики, релаксация, контроль эмоционального состояния. В этот период нужно очень внимательно отнестись к документам, так как случайная ошибка может привести к серьезным проблемам.

Дева

В мае звезды дают Девам шанс исправить ошибки прошлого. Такая возможность позволит начать жизнь заново, вздохнуть спокойно и свободно. После 20 мая стоит обратить внимание на расширение в сфере карьеры и социального окружения, есть шанс подписать выгодные контракты, гармонизировать взаимоотношения с руководством. Успех на работе может спровоцировать пересуды и зависть коллег. Но не стоит обращать на них внимание, надо двигаться дальше и развиваться. Главный совет месяца для Дев – четкое планирование, душевное спокойствие, ограждение от стрессов. Общение с друзьями станет отличным способом зарядиться позитивом. Ценить каждый успех, двигаясь к мечте - это и станет стимулом для дальнейших побед, говорят астрологи.

Весы

В мае Весам нужно сделать выбор — заниматься карьерой или семьей. Если раньше удавалось сохранять баланс, то сейчас пришла пора активных действий. После 20 мая сложатся благоприятные обстоятельства для проявления своих инициатив, реализации творческих проектов с международным участием. Появится стремление добиться серьезных результатов в карьере и финансах. Но погоня за заработком может плачевно сказаться на здоровье и отношениях с людьми. На работе и в кругу друзей нужно постараться избегать конфликтных ситуаций. Звезды советуют Весам в этот период делать взвешенные действия, уделить больше внимания общению, своим увлечениям, отправиться на незапланированный отдых.

Скорпион

В последний месяц весны Скорпионам захочется резких перемен. Но лучше начать менять все с мелочей, отказавшись от смелых поступков. Не стоит браться за самые сложные и неприятные дела в начале месяца, лучше отложить их на середину мая. Звезды советуют быть Скорпионам осторожными со своими друзьями: возможно, некоторые из них пользуются вашей бескорыстностью. Появится возможность узнать, «кто есть кто » и определить настоящих и верных товарищей. Рекомендуется сохранять позитивный настрой, принимая все изменения с благодарностью. Поэтому нужно создать вокруг себя комфортную атмосферу, избавиться от всего, что отвлекает, снижает энергетику или навевает неприятные воспоминания. Также надо посвятить время близким, особенно быть осторожными в общении с родителями, а в отношениях со своей половинкой лучше удержаться от эмоциональных высказываний о недостатках, что может привести к ссоре.

Стрелец

Для Стрельцов последний месяц весны будет весьма удачным. В начале мая появится шанс сделать шаг вперед и использовать это время для ревизии планов и анализа весенних достижений. Практически весь май Стрельцов ожидают приятные моменты и радостные события. В этот период для них открыты двери для творческих проектов, поэтому можно смело экспериментировать и пробовать, звезды благоволят в любых начинаниях. Но, несмотря на умиротворение внутри, в какой-то момент может наступить чувство неудовлетворенности. Не стоит пытаться все изменить, лучше переключиться на другие вопросы и уделить внимание себе, семье и родителям. Что касается финансов, то здесь ничего нового не предвидится, поэтому лучше не планировать крупные покупки.

Козерог

Для Козерогов май выдастся напряженным. Главное понимать, что сами по себе проблемы не решатся, нужны активные действия и полная вовлеченность в процесс. По прогнозам астрологов, у Козерогов набирает обороты карьерный рост и надо не упустить этот шанс. Но надо помнить о том, что в стремлении победить всех можно испортить отношения с коллегами и родными. В любых ситуациях, особенно в спорах с родными, нужно находить мирные пути решения проблем, идти на компромисс. В мае особое внимание стоит уделить детям, они как никогда нуждаются в заботе. При этом не забывать заботиться о себе, своем эмоциональном и физическом состоянии.

Водолей

Для Водолеев май выдастся спокойным и благополучным. Можно смело и не спеша заниматься любимым делом — гнаться за результатом не обязательно, он и так получится великолепным. Эмоциональное состояние будет уравновешено, а общение с друзьями приятным и плодотворным. В мае Водолеям стоит внимательно отнестись к документам, которые они подписывают. Есть вероятность того, что их попытаются втянуть в сложные проекты, в которых много не взаимосвязанных друг с другом людей. В мае Водолеям захочется вспомнить о своих предках, восстановить былые традиции и привнести их в свою семью. Это хорошее и полезное желание, которое поможет вывести их на новый уровень отношений. Звезды советуют Водолеям ощутить свою внутреннюю силу и красоту, ценить близких людей, которые его окружают. В третьей декаде мая им представится благоприятная возможность отправиться воплотить свой творческий проект.

Рыбы

Рыб ждет плодотворный период работы, и надо не упустить эту возможность, налаживая полезные связи, сосредоточиться на личных проектах. Звезды сулят им много событий, интересных происшествий и активных действий. В мае представителей этого знака зодиака ждет успех в работе. Им придется часто отстаивать свою точку зрения, и она в итоге окажется действительно верной. Во второй половине мая Рыбам стоит быть внимательнее в общении с родителями по вопросам недвижимости, собственности, чтобы не допустить конфликтов. В мае Рыбам захочется много общаться. У них будет много интересных собеседников, главное в общении быть осторожными в своих высказываниях. Как считают астрологи, представители этого водного знака имеют шанс стать богатыми, но для этого им нужно научиться быть готовыми к переменам, стать уверенными в себе, принимать решительные действия. Звезды советуют им разобраться в своей личной жизни, обозначить свои намерения и двигаться по выбранному пути.