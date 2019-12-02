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В Мадриде стартует конференция по климату

2 Декабря 2019 10:00
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В Мадриде стартует конференция по климату

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Как остановить движение человечества к катастрофе из-за глобального потепления, будут обсуждать участники конференции по климату, которая стартует в Мадриде 2 декабря и продлится две недели. На нее соберутся лидеры стран-участниц Рамочной конвенции ООН по изменению климата, а также тысячи экспертов, представителей гражданского общества и частного сектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

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Напомним, Казахстан является страной-участницей Рамочной конвенции ООН по изменению климата с 1995 года.

Участникам Конференции предстоит обсудить меры, которые позволят как можно скорее сократить загрязнение окружающей среды и сдержать потепление климата. Принимая Парижское соглашение, государства пообещали до конца столетия удержать повышение температуры в пределах 1,5 -2 градусов по Цельсию, к 2030 году на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов, а уже к 2050 году достичь нулевого уровня их выбросов.

«В этом году мы наблюдаем ускорение последствий изменения климата, в том числе участившиеся засухи, штормы и волны жары. Все это самым негативным образом сказывается на усилиях по искоренения бедности, на здоровье людей, ведет к миграции и углублению неравенства», - заявила Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса.

Она подчеркивает, что сегодня уже не осталось не так много возможностей для того, чтобы сдержать изменение климата, но и они быстро исчезают. «Мы должны в срочном порядке задействовать все инструменты многостороннего сотрудничества, чтобы превратить КС-25 (25-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции по изменению климата) в площадку, где будут приняты более амбициозные обязательств в сфере борьбе с изменением климата и вывести мир на путь к низкоуглеродному и устойчивому развитию», - сказала Патрисия Эспиноса.

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Ключевые слова: ООН,
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