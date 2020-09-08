В Мадриде приступают к испытанию вакцины от COVID-19

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В мадридской университетской клинике Ла Пас на следующей неделе начнутся испытания экспериментальной вакцины от COVID-19 американской компании Johnson and Johnson. С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено около 500 тысяч заболевших, умерли свыше 29,4 тыс. пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

«У тех, кто принимает участие в испытаниях, разные мотивы. Есть, например, много добровольцев в возрасте 65 лет. Эта категория населения особенно уязвима в плане коронавируса. Люди хотят, чтобы потенциальная вакцина наконец появилась, чтобы сделать прививку и обезопасить себя перед началом зимы», - рассказал Альберт Оборобиа, координатор исследований, клиника Ла Пас.

До момента, когда вакцина станет доступной для всего населения Испании еще далеко: медикам предстоит выяснить, насколько препарат эффективен и надежен.

Координатор исследований Альбер Оборобиа отмечает, что в ходе испытаний ученые получат данные, относящиеся непосредственно к жителям страны: «Эти специфические сведения важны, поскольку с их помощью мы сможем ответить на вопрос, как проявит себя вакцина, как она будет работать».