В Мадриде обсудили перспективы углубления партнерства между странами Азии и Европы

МАДРИД. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в 14-м совещании министров иностранных дел стран-участниц Форума «Азия-Европа» (СМИД АСЕМ). В мероприятии также приняли участие руководители внешнеполитических ведомств из 51 страны Азии и Европы, а также ЕС и АСЕАН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе своего выступления на пленарной сессии, посвященной построению устойчивой взаимосвязанности между Азией и Европой, министр М. Тлеуберди информировал об основных направлениях многовекторной внешней политики Казахстана. В частности, глава МИД Казахстана рассказал об усилиях, предпринимаемых казахстанской стороной в соответствии с приоритетами государственной политики Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Было подчеркнуто, что в настоящее время успешно реализуются инфраструктурные проекты в рамках государственной программы «Нурлы жол» и инициативы «Пояс и путь».

Особое внимание было уделено теме перехода к «зеленой экономике» в контексте успешного проведения ЭКСПО-2017 и запуска Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов. В целях развития финансовых и технологических сетей между Азией и Европой предложил использовать казахстанские инициативы, такие как Международный финансовый центр «Астана», Международный парк IT стартапов «Астана хаб» и Назарбаев университет.

В рамках СМИД участники обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной политики, в том числе в сфере ядерного нераспространения, кибербезопасности, ситуации в Сирии и Афганистане и изменения климата.

По итогам встречи было принято заявление председателя АСЕМ, в котором министры иностранных дел стран-участниц АСЕМ подтвердили намерение содействовать дальнейшему укреплению взаимосвязанности и взаимовыгодного сотрудничества между странами Азии и Европы. Участники отметили инициативу Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «G-Global» в качестве коммуникационной платформы для укрепления взаимосвязанности между Азией и Европой.

В заявлении министры также подчеркнули важность проведения в июне 2020 года в Нур-Султане 12-й министерской конференции ВТО, которая принесет ощутимые результаты для укрепления глобальной торговой системы.

Форум «Азия-Европа» (АСЕМ) учрежден 1 марта 1996 г. в Бангкоке (Таиланд). В настоящее время в состав АСЕМ входят 51 государство Азии и Европы, а также ЕС и Секретариат АСЕАН. Основная цель - развитие диалога и сотрудничества между Азией и Европой. Взаимодействие в рамках АСЕМ осуществляется по трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, образование и социально-культурная сфера.



