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В Люксембурге презентовали возможности инвестирования в Казахстан

13 Ноября 2020 23:55
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В Люксембурге презентовали возможности инвестирования в Казахстан

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Торговой палатой Люксембурга в сотрудничестве с Посольством РК в Бельгии и АО «НК Kazakh Invest» 13 ноября был организован вебинар «Казахстан – страна больших возможностей», передает собственный корреспондент «МИА Казинформ».

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В мероприятии приняли участие Синди Тереба, директор по международному сотрудничеству Торговой палаты Люксембурга, Посол Казахстана в Бельгии и Великом Герцогстве Люксембург Айгуль Куспан, глава Комитета по инвестициям МИД РК Аскар Шокыбаев, почетный консул Казахстана в Люксембурге Бенедикт Соботка, представители Международного финансового центра «Астана», АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына».

В своем выступлении Посол РК А.Куспан отметила социально-экономическую привлекательность Казахстана для зарубежных инвесторов, перспективы экономического сотрудничества между двумя странами, высокий уровень политических отношений с Люксембургом.

А.Шокыбаев отметил высокие показатели инвестиций Люксембурга в казахстанскую экономику, которые составляют порядка 1,4 млрд долларов США. При этом казахстанский дипломат отметил открытость Казахстана для будущих инвесторов Люксембурга, готовность к совместным проектам.


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#МИД РК   #Экономика  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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