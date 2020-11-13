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вчера 22:51
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В Люксембурге презентовали возможности инвестирования в Казахстан
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Торговой палатой Люксембурга в сотрудничестве с Посольством РК в Бельгии и АО «НК Kazakh Invest» 13 ноября был организован вебинар «Казахстан – страна больших возможностей», передает собственный корреспондент «МИА Казинформ».
В мероприятии приняли участие Синди Тереба, директор по международному сотрудничеству Торговой палаты Люксембурга, Посол Казахстана в Бельгии и Великом Герцогстве Люксембург Айгуль Куспан, глава Комитета по инвестициям МИД РК Аскар Шокыбаев, почетный консул Казахстана в Люксембурге Бенедикт Соботка, представители Международного финансового центра «Астана», АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына».
В своем выступлении Посол РК А.Куспан отметила социально-экономическую привлекательность Казахстана для зарубежных инвесторов, перспективы экономического сотрудничества между двумя странами, высокий уровень политических отношений с Люксембургом.
А.Шокыбаев отметил высокие показатели инвестиций Люксембурга в казахстанскую экономику, которые составляют порядка 1,4 млрд долларов США. При этом казахстанский дипломат отметил открытость Казахстана для будущих инвесторов Люксембурга, готовность к совместным проектам.
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