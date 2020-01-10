В Лозанне стартовали юношеские Олимпийские игры с участием казахстанских спортсменов

ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - В ночь на 10 января в Лозанне (Швейцария) состоялось открытие зимних юношеских Олимпийских игр-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

Участников торжественной церемонии ожидало яркое шоу в сердце олимпийского движения.

Программа открытия началось с масштабного парада стран-участниц. Всего на Играх представлены 79 сборных. Всего за медали будут бороться 1872 спортсмена. Казахстанская сборная также приняла участие в импровизированной презентации. Знаменосцем же выступил горнолыжник Владислав Шлемов.

«Я испытал невероятные эмоции - было удивительно осознать тот факт, что именно мне доверили нести флаг страны на таком важном мероприятии. Это огромная честь для каждого спортсмена. Я в первый раз несу флаг и понимаю, какая ответственная это работа. Честно говоря, я даже уже представлял, как буду выходить, но еще не было возможности сесть и подумать об этом. Родителям уже рассказал, и они теперь с нетерпением ждут трансляции. Подготовка к самим соревнованиям идет хорошо. В принципе, мы готовы на сто процентов. Будем показывать результаты и будем как можно ближе в строчках на стартовых протоколах», - поделился спортсмен.

Торжественная церемония открытия проходила на новой ледовой арене Malley, которая также вмещает в себя различные спортивные сооружения. Перед атлетами выступил глава Международного Олимпийского комитета г-н Томас Бах. Ключевой фразой его речи стала цитата-отсылка к тому, что Лозанна на протяжении 100 лет является местом дислокации МОК: «Спортсмены, добро пожаловать домой».

Сама церемония получилось достаточно грандиозной. Парад атлетов сопровождался различными выступлениями и подготовленными номерами. Также программа включала в себя фестиваль музыки и фейерверков. Объявила же об официальном открытии зимних юношеских Олимпийских игр президент Швейцарии Симонетта Соммаруга. После этого состоялось зажжение олимпийского огня, а также яркая концертная программа.





Напомним, Казахстана на Играх будет представлен 26 спортсменами. Всего будет разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта — биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме. Наши атлеты выступят в девяти видах спорта.

Добавим, что Игры продлятся до 22 января.