В ловушку наркоторговцев могут попасть ищущие летнюю подработку подростки - МВД
По данным МВД РК, распространители наркотиков размещают на различных интернет-платформах объявления о вакансиях и обещают большую оплату труда.
«В этой связи просим граждан не оставлять без внимания и контроля своих детей. Объяснить детям опасность такого заработка, не принимать предложения о работе администратором сайта, курьера без проверки характера работы. Напоминаем, что преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков являются администрирование страниц социальных сетей, распространение в интернете информации о наркотиках, перевозка и хранение наркотиков, предоставление помещений для употребления наркотиков и сильнодействующих лекарств», - сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.
Она подчеркнула, что согласно законодательству, уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16 лет. Лишение свободы за них достигает до 20 лет, а также грозит пожизненным заключением.
Фото: worldvoz.com