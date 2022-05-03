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    14:09, 03 Май 2022 | GMT +6

    В ловушку наркоторговцев могут попасть ищущие летнюю подработку подростки - МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Желанием школьников и студентов подзаработать во время летних каникул могут воспользоваться наркоторговцы. Об этом родителей предупреждает Министерство внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным МВД РК, распространители наркотиков размещают на различных интернет-платформах объявления о вакансиях и обещают большую оплату труда.

    «В этой связи просим граждан не оставлять без внимания и контроля своих детей. Объяснить детям опасность такого заработка, не принимать предложения о работе администратором сайта, курьера без проверки характера работы. Напоминаем, что преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков являются администрирование страниц социальных сетей, распространение в интернете информации о наркотиках, перевозка и хранение наркотиков, предоставление помещений для употребления наркотиков и сильнодействующих лекарств», - сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    Она подчеркнула, что согласно законодательству, уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16 лет. Лишение свободы за них достигает до 20 лет, а также грозит пожизненным заключением.


    Фото: worldvoz.com


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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