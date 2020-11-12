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В ловушку интернет-мошенника попала арендодатель в Нур-Султане

12 Ноября 2020 11:18
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В ловушку интернет-мошенника попала арендодатель в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию Нур-Султана обратилась 33-летняя жительница города и сообщила, что на ее имя незаконно оформили кредит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамент полиции.

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Как рассказала женщина, летом этого года она разместила в Сети объявление о сдаче недвижимости. С ней связался мужчина и поинтересовался о стоимости сдаваемого жилья. Под предлогом аренды, он попросил составить договор и переправить через мессенджер номер ее расчетного счета и удостоверение личности. Потерпевшая переправила свои реквизиты и через некоторое время на ее счет поступили деньги. Однако предполагаемый съемщик отказался арендовать жилье и попросил вернуть поступившие деньги на другой счет. Что она и сделала.

Спустя месяц заявительнице позвонили с микрокредитной организации и сообщили о просрочке двух онлайн-кредитов на сумму 170 000 тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК (мошенничество в отношении пользователя информационной системы). По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина. Ранее он привлекался за совершение аналогичных преступлений. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. Теперь его действия квалифицируются как отягчающие, так как преступление совершил повторно. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

За 10 месяцев т.г. на территории Нур-Султана зарегистрировано более 250 фактов незаконного оформления онлайн-кредитов. За совершение интернет-мошенничеств к ответственности привлечено 32 человека, на счету которых по 5 и более фактов мошенничеств. Во всех случаях подозреваемые выманивали персональные данные у пользователей интернета и оформляли на них кредиты. Одна из задержанных многодетная мать, которая подозревается в совершении 55 мошенничеств.

Департамент полиции города Нур-Султана рекомендует не рассылать через мессенджеры удостоверение личности, реквизиты банковских карт и счетов. Персональными данными в своих корыстных целях могут воспользоваться мошенники. При онлайн-сделках проявлять бдительность и проверять достоверность услуг.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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