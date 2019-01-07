В Лос-Анджелесе наградили победителей кинопремии «Золотой глобус»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Лос-Анджелесе наградили победителей 76-ой премии «Золотой глобус», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Лучшая кинокартина и лучшая мужская драматическая роль

Триумфатором 76-ой церемонии вручения премии «Золотой глобус» стал фильм «Богемская рапсодия», который получил сразу два приза - лучшая кинокартина и лучшая мужская драматическая роль. Главную роль - вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри в биографическом фильме сыграл актер Рами Малек.

Лучшая песня

Певица Леди Гага завоевала «Золотой глобус» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Несмотря на то, что кинокартина была выдвинута по пяти номинациям, фильм завоевал лишь одну награду. Леди Гага сыграла в этой картине главную роль и также претендовала на «Золотой глобус» в категории «Лучшая драматическая женская роль».

Лучшая женская драматическая роль

Еще одним сюрпризом вечера стала победа Гленн Клоуз в номинации «Лучшая женская драматическая роль», которую актриса сыграла в фильме «Жена». Гленн Клоуз обошла таких сильных претенденток, как Леди Гага («Звезда родилась»), Николь Кидман («Время возмездия»), Мелиссу Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») и Розамунд Пайк («Частная война»).

Лучший фильм на иностранном языке

«Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке присужден картине режиссера Альфонсо Куарона «Рим», рассказывающей о его детстве в Мехико в 1970-х годах.

Лучшая кинокомедия

Фильм режиссера Питера Фаррелла «Зеленая книга» признан лучшей кинокомедией, а также получил приз за лучший сценарий.

Лучшая роль второго плана

Актеры Махершала Али и Реджина Кинг завоевали «Золотые глобусы» за роли второго плана.

Лучший драматический сериал

Сериал об агентах КГБ в США «Американцы» завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал».

Кристиан Бэйл получил премию в категории «Лучший актер мюзикла/комедии» за роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме «Власть».

Майкл Дуглас завоевал «Золотой глобус» за роль в комедийном сериале «Метод Коминского». Это уже четвертый «Золотой глобус» Дугласа.

«Метод Коминского» признан лучшим комедийным телесериалом.

«Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм» завоевал «Человек-паук: Через вселенные».

Ведущая церемонии Сандра О победила в категории «Лучшая женская роль в телевизионной драме» за роль в фильме «Убивая Еву».

Фильм «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» получил премию как лучший короткий сериал или фильм, снятый для телевидения.

С полным списком победителей 76-ой премии «Золотой глобус» можно ознакомиться на сайте кинопремии.

Фото Vogue UA