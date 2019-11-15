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В лонг-лист «Золотого глобуса» попали сразу 3 казахстанские кинокартины
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ассоциация иностранной прессы Голливуда, вручающая премию «Золотой глобус», опубликовала полный список претендентов в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В нём оказались сразу 3 картины киностудии «Казахфильм»: «Шыракшы /Хранитель» (режиссер Ермек Турсунов), «Томирис» (режиссер Акан Сатаев) и «Тренинг личностного роста» (режиссер Фархат Шарипов), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии.
В лонг-лист номинантов на «Золотой глобус» вошли 93 картины на иностранном языке из 65 стран. Шорт-лист в этой категории объявят 9 декабря 2019 года.
Фильм «Шыракшы/Хранитель», который выходит в казахстанский прокат в начале следующего года, рассказывает историю солдата, возвращающегося с войны. В руках у него старый кинопроектор с фильмами - подарок от спасенного старика немца. Герой фильма не расстанется с кинопроектором до конца своих дней.
Историческая лента «Томирис» посвящена событиям VI века до н.э. и рассказывает историю жизни великой царицы степи - легендарной Томирис.
Драма «Тренинг личностного роста» рассказывает историю 40-летнего банковского клерка Каната, переживающего кризис среднего возраста. Изменить его взгляды на жизнь не под силу даже известному коуч-тренеру. Для крутого поворота в судьбе героя нужна лишь случайная встреча с давним знакомым Данияром.
77-я церемония награждения «Золотого глобуса» пройдёт в ночь с 5 на 6 января 2020 года.
Фото: kazakhfilmstudios.kz
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