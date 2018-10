В Лондоне представили перспективы инвестирования в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 октября в Лондоне состоялся Kazakhstan Global Investment Forum 2018. В мероприятии приняли участие свыше 150 представителей бизнеса. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-Министра РК Аскар Жумагалиев, передает primeminister.kz.

Форум был посвящен новым возможностям в сфере бизнеса и инвестиций, а также перспективам казахстанско-британских проектов в наиболее быстрорастущих секторах экономики Казахстана. Главными темами стали актуальные нововведения в сфере улучшения инвестиционного климата страны, включая налоговые и таможенные льготы, Программа приватизации государственных активов, благоприятное географическое положение РК на стыке Европы и Азии, участие в китайской инициативе «Один пояс, один путь» и Евразийском экономическом союзе, а также функционирование МФЦА, на территории которого действуют нормы английского права.





Среди участников более 150 руководителей высшего звена из обрабатывающего, сельскохозяйственного, химического, горнодобывающего и финансового секторов, а также сфер металлургии, альтернативной энергетики, логистики и цифровых технологий, в т. ч. представители таких крупных международных корпораций, как Mitsubishi UFJ Financial Group, JP Morgan Bank, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, Лондонской фондовой биржи и многие другие.

На открытии форума выступили заместитель Премьер-Министра РК А. Жумагалиев, управляющий МФЦА К. Келимбетов, вице-министр по инвестициям и развитию РК А. Кабикенов и председатель правления НК «Kazakh Invest» С. Туякбаев.



«Казахстан заинтересован в привлечении британских инвесторов, которые привезут с собой капитал, технологии и лучшие методы ведения бизнеса, необходимые для успешной диверсификации нашей экономики и ее интеграции в глобальную систему», - сказал А. Жумагалиев, выступая на форуме. Великобритания является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. На ее долю приходится $13 млрд из $300 млрд, привлеченных за 27 лет независимости.

Управляющий Международным финансовым центром «Астана» К. Келимбетов посвятил свое выступление открывающимся для инвесторов возможностям с учетом работы МФЦА. Так, центр предоставляет своим участникам специальный налоговый режим до 50 лет, гарантирует независимую систему разрешения споров на основе английского общего права. Официальная презентация состоялась в июле этого года.









«Запуск МФЦА в этом году также трансформирует Астану в региональный финансовый центр который послужит дальнейшему продвижению вашего бизнеса к новым вершинам», - резюмировал К. Келимбетов свое обращение к участникам форума.

О развитии инвестклимата в Казахстане рассказал вице-министр по инвестициям и развитию А. Кабикенов. Сегодня РК занимает 36 место из 190 стран в рейтинге «Doing Business 2018» Всемирного банка. Это номер 1 в разделе «Защита инвесторов меньшинства» и номер 6 в разделе «Заключение контрактов». К 2050 г. Казахстан должен войти в топ-30 развитых государств мира. Для обеспечения дальнейшего экономического роста Правительство РК продолжает проводить политику привлечения инвестиций. В прошлом году принята Национальная инвестиционная стратегия, в которой определены приоритетные сектора для привлечения инвестиций. Горная промышленность и металлургия входят в число наиболее важных секторов экономики, составляя более 21% экспорта. Вместе с тем, большой потенциал имеется в области разведки и разработки добычи меди, золота, фосфатов и редкоземельных металлов, включая литий и ванадий. Особый интерес представляют инвестиции в геологоразведку и разработку новых технологий переработки сырья.



«В этом году мы приняли новый кодекс недропользования, основанный на принципе "первый пришел - первый обслужен". Это также облегчает свободный доступ к геологической информации и сокращает время предоставления прав на недропользование для твердых полезных ископаемых с 18 месяцев до 10 дней», - сказал А. Кабикенов.

Председатель правления Kazakh Invest С. Туякбаев, в свою очередь, проинформировал участников форума, что компания определила и подготовила 70 нишевых проектов в приоритетных секторах экономики: сельском хозяйстве, химии и нефтехимии, добыче и металлургии, машиностроении и металлургической инженерии, туризме, энергетике.



«Мы предоставляем широкий спектр услуг от установления контактов с местными компаниями до поддержки в осуществлении проектов для содействия инвестированию, выступая в качестве "универсального магазина" для всех инвестиционных запросов и потребностей. Kazakh Invest играет роль единственной точки соприкосновения, представляющей Правительство при обсуждении предложений и условий для инвестиционных проектов в Казахстане», - сказал С. Туякбаев.

Kazakh Invest имеет широкий круг представителей во всем мире. Это упрощает инвесторам изучение возможностей для роста бизнеса и расширения рынка в регионе. Также имеются местные представители в регионах РК, которые фактически являются советниками акимов. Они обеспечивают беспрепятственную работу инвесторов, и рассматривают все их вопросы и потребности. Кроме того, компания упрощает взаимодействие с госорганами и местными органами власти, когда инвесторам необходимо регистрировать бизнес, получать разрешения, лицензии или любые другие государственные услуги, включая господдержку инвесторов, например, при создании инвестиционных договоров, регистрации в качестве участника специальных экономических зон, подачи заявки на предоставление инновационных грантов и т. д.

В ходе мероприятия также выступили торговый посланник Великобритании в РК Баронесса Эмма Николсон, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, главный исполнительный директор UK Export Finance Лоуис Тайлор, исполнительный директор, глава Emerging Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group Кристофер Маркс, директор ЕБРР в Казахстане Агрис Прейманис и др.



«Интересы Великобритании не ограничиваются добывающей отраслью Казахстана, программой приватизации и развитием Астаны в качестве Евразийского финансового хаба. Мы также хотим участвовать в диверсификации вашей экономики», - выступая на пленарной сессии, подчеркнула торговый посланник Великобритании в РК Баронесса Эмма Николсон.

В свою очередь глава ЕБРР Сума Чакрабарти, подчеркнул, что Казахстан обладает необходимым потенциалом, чтобы стать ярким примером для других стран, стремящихся построить устойчивую рыночную экономику, работающую в интересах всего общества и открытую для остального мира.

Итогом форума стало заключение ряда договоренностей с британскими компаниями в сферах транспорта и логистики, металлургии, энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, а также в области развития инфраструктуры системы здравоохранения. Между ФНБ «Самрук-Қазына» и ЕБРР было подписано соглашение о предоставлении гарантии к кредитному соглашению между АО «ШалкияЦинк ЛТД» и ЕБРР. Фонд выступил гарантом обязательств для финансирования строительства обогатительной фабрики на месторождении «Шалкия» в Кызылординской области.

Великобритания входит в топ-10 торговых партнеров по объему товарооборота, а также в шестерку крупнейших инвесторов РК, что составляет практически 5% всего объема привлеченных иностранных инвестиций.

Двусторонний торговый оборот между Казахстаном и Великобританией в 2017 г. вырос на 1,5% и составил $1,28 млрд. Экспорт вырос до $926,7 млн. За первый квартал 2018 г. общий оборот взаимной торговли составил $252,6 млн, экспорт с импортом составили $158,8 млн и $93,8 млн соответственно. В РК зарегистрировано более 800 юрлиц, филиалов и представительств с британским участием.

C компаниями, оперирующими в сфере ГМК с применением новых технологий переработки, обсуждены проекты по переработке руд цветных металлов, достигнуты договоренности о дальнейшем обмене информацией с участием представителей компаний-инициаторов проектов. С компанией Independent Power Corporation достигнуты договоренности о содействии ее участия в тендерах, связанных со строительством энергетических объектов на территории РК и объектов в сфере логистики и дата-центров с использованием средств UKEF. C представителями Department of International Trade обсуждены перспективы сотрудничества британских компаний в реализации инициативе «Один пояс, один путь», достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и обмене информацией в части реализации проектов в агросекторе, ГМК и газо- и нефтехимии в проектах ориентированных на рынок КНР. С рядом компаний, оперирующих в сфере инфраструктурного строительства, водоотведения и водоснабжения, здравоохранения, достигнуты договоренности об оказании им содействия в проведении дальнейших переговоров с профильными министерствами и организациями Казахстана.