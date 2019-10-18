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В Ливане после протестов отменили налог на WhatsApp

18 Октября 2019 10:58
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В Ливане после протестов отменили налог на WhatsApp

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Прошлой ночью в Ливане начались демонстрации в связи с планами правительства ввести налог на телефонные звонки, осуществляемые через интернет с помощью мессенджера WhatsApp, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Arab News.

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Тысячи людей не прекращали протесты, даже после того, как министр электросвязи Мухаммед Шукэр объявил, что план был отменен по просьбе премьер-министра Саада Харири.

Некоторые из демонстрантов заявили, что отказа от плана о налогообложении WhatsApp недостаточно, потому что существует множество других налогов, которыми облагают людей в экономически парализованной стране.

«Это правительство должно уйти в отставку, потому что никто в нем не хочет брать на себя ответственность за жизненные условия, - сказал один из протестующих. - Каждый день гибнут люди, но они равнодушны. Нет работы, нет социального обеспечения и никаких гарантий здоровья. Мы здесь из разных слоев (общества - прим. авт.)».

Гнев протестующих был вызван заседанием Кабинета министров в среду для обсуждения бюджета на 2020 год, в ходе которого один из депутатов предложил ввести налог в размере 20 центов в день на интернет-звонки, осуществляемые с помощью WhatsApp. Однако это предложение было встречено гневом и возмущением, особенно среди молодежи и людей с низким доходом. Многие также были обеспокоены тем, что подобное действие предполагало не только введение дополнительного налога, но и отслеживание звонков и сообщений, а также ограничение свободы слова.

В стране вспыхнули протесты после того, как гражданские активисты стали призывать к митингам через социальные сети. К 8 часам вечера несколько десятков человек уже были на улицах Бейрута. Через некоторое время к ним стали присоединяться другие, и их число возросло до сотен, а затем и тысяч человек. Главная дорога в аэропорт оказалась заблокированной из-за горящих автомобильных шин.

Один из протестующих высказался: «Мы бедные люди. У нас были бесплатные звонки в WhatsApp - почему они хотят, чтобы мы дважды платили: за Интернет и за звонки?»

Стоит отметить, что депутат, предложивший ввести подобный налог, сказал, что во время заседания Кабинета министров ни представители Хизбалла, ни кто-либо другой не выступили против этой идеи.

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Ключевые слова: Интернет, Права человека, Ближний Восток,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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