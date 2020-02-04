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В Литве прошли соревнования по тогызкумалаку в честь 175-летия Абая

Автор:  
Серик Сабеков
4 Февраля 2020, 11:44
В Литве прошли соревнования по тогызкумалаку в честь 175-летия Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Литве прошли соревнования по казахской национальной игре тогызкумалак в честь 175-летия Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» главный тренер РК по тогызкумалак Серик Актаев, с 29 января по 4 февраля 2020 года в центральной городской библиотеке им. А.Мицкевича в Вильнюсе посольство Казахстана в Литве совместно с издательским домом «Жара» и Всемирной федерацией тогызкумалак организовало второй международный турнир по казахской национальной логической игре тогызкумалак. Соревнования были посвящены 175-летию великого казахского просветителя Абая.

В турнире приняли участие 22 игрока, в том числе учителя и школьники вильнюсских гимназий и школ, а также любители этой логической игры.

По итогам соревнований первое место среди взрослых завоевала чемпионка мира по тогызкумалак из Казахстана С.Сапарбекова. Первое место среди детей завоевал ученик столичной гимназии Д.Ганчевичюс.

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Награждая победителей и призеров, посол РК в Литве В.Темирбаев проинформировал участников и гостей соревнований о праздновании 175-летнего юбилея мыслителя и философа Абая. Подчеркнул просветительскую роль трудов Абая, для которого тогызкумалак была одной из любимых игр.

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Казахстанский дипломат отметил, что Абай был первым восточным поэтом, который перевел стихи Адама Мицкевича (чьим именем названа библиотека) на родной язык.

В ходе соревновательных дней главный тренер РК по тогызкумалак С.Актаев для учеников школ Вильнюса и Каунаса провел мастер-классы, где он раскрыл секреты стратегий и быстрых побед.

Следует отметить, что с литовскими партнерами была достигнута договоренность об открытии в ближайшее время Федерации по тогызкумалаку в Литве.

Напомним, что в ноябре 2019 года Посольством, совместно с Федерацией и издательством «Жара» впервые было издано методическое пособие по игре тогызкумалак на литовском языке. Одновременно с этим был проработан вопрос поставок досок для игры в Литву и уже с конца прошлого года поклонники и желающие научиться этой игре, могут приобретать доски в магазине издательства в историческом центре Вильнюса.

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