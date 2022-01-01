В Литве прекратили выплату зарплаты наличными

ВИЛЬНЮС. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Заработная плата и другие, связанные с трудовыми отношениями выплаты, в Литве наличными больше не выдаются. С 1 января вступили в силу поправки к Кодексу о труде, согласно которым работодатель должен переводить эти деньги на банковский счет работника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как отметила Государственная инспекция по труду при Министерстве труда и социальной защиты, отказ от выдачи заработной платы наличными должен уменьшить теневой бизнес и призван эффективнее защищать интересы работника. По данным ведомства, в частном секторе хозяйства нередки случаи, когда в ведомостях указана большая сумма, чем выплачивается человеку. Возникающие по этому поводу трудовые споры трудно поддаются разрешению. Ожидается, что банковский перевод зарплаты, суточных и командировочных сделает прозрачнее данный сегмент трудовых отношений.

Такой формы выплаты должны будут придерживаться все хозяйственные субъекты, кроме морских торговых компаний, для которых сделано исключение. Выплата зарплаты морякам регулируется законом Литвы о торговом флоте.

Как отмечают критики нововведения, в борьбе с теневым бизнесом политики оставят деревню без денег. В сельской местности во многих магазинах рассчитаться можно только наличными, а банкоматов, где их можно было бы снять, нет. В настоящее время в количестве 1 044 аппаратов банкоматы установлены в 91 населенном пункте страны. Их нет даже в некоторых небольших городках. В Литве насчитывается 103 населенных пункта со статусом города.