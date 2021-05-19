В Литве открылась выставка «Женщины Великой степи»

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ – 18 мая 2021 года – В Общественной библиотеке Вильнюсского округа им. Адама Мицкевича, Посольством Казахстана в Литве была открыта фотовыставка «Женщины Великой степи», посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

При содействии Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи РК, а также Виртуального музея женщин Казахстана НПО «Women of Kazakhstan», вниманию литовской общественности представлены снимки выдающихся представительниц казахского народа, которые на разных этапах истории внесли свой вклад в развитие в стране культуры, искусства, науки, политики и спорта.

Открывая выставку, Посол Казахстана Виктор Темирбаев отметил неоценимую роль женщин в становлении независимости государства и назвал их одним из главных достояний Казахстана.

Помимо этого, дипломат ознакомил собравшихся гостей с системными мерами нашего государства по расширению участия женщин в экономике, политике, общественной деятельности. Подчеркнул, что по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в списках кандидатов политических партий на парламентских выборах.

В ходе церемонии открытия Посольство вручило благодарственные письма Главы государства и Министра культуры и спорта Казахстана литовским деятелям, которые приняли активное участие в праздновании в Литве 1150-летия великого учёного и философа аль-Фараби и 175-летия поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.