В Лисаковске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 13 человек

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пожар произошел в многоэтажном доме в Лисаковске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает ДЧС Костанайской области, произошел пожар в праздничный день 9 – мая.

«Поступило сообщение о возгорании в 5-этажном доме в 5-м микрорайоне города. Прибывшие пожарные обнаружили в первом подъезде дома сильное задымление. Жильцы оказались в опасной зоне. Открытым пламенем горела квартира на 4-м этаже. Силами ДЧС из подъезда по лестничному маршу эвакуировано 13 человек из них трое детей. Спасены 9 человек, из них трое детей. Двое человек из окна квартиры на 3-м этаже огнеборцы спустили на землю при помощи трехколенной лестницы», – сообщили в ведомстве.

В тушении пожара было задействовано 4 единицы техники,18 человек личного состава. Буквально в течение 50 минут удалось локализовать огонь. По предварительным данным, пожар случился в результате неосторожного обращения с огнем.