РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:16, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В Лионе ограбили ювелирный магазин с помощью погрузчика

    Ограбление ювелирного магазина произошло во вторник днем в центре французского города Лион. При этом грабитель использовал погрузчик для взлома витрины, передает собственный корреспондент Kazinform.

    тюрьма, преступники
    Фото: freepik.com

    Во вторник, немногим после 6 часов утра, мужчина, одетый в строительный жилет, угнал вилочный погрузчик, который был припаркован на стройке на улице Гренетт. Никаких следов взлома на автотехнике обнаружено не было, вероятно у угонщика был при себе так называемый «универсальный» ключ.

    За рулем угнанного автомобиля он направился на улицу Республики, где протаранил витрину ювелирного магазина. Далее он просунул руку в проделанное отверстие, чтобы украсть драгоценности, выставленные в витрине. Ограбление длилось всего несколько минут.

    Бандит скрылся пешком и оставил погрузчик на месте преступления. Поскольку магазин был закрыт в столь ранний час, сообщений о пострадавших не поступало.

    Сообщается о нескольких дорогих часов на сумму в 50 тысяч евро.

    Известно, что магазин был открыт в 1830 году и в 2012 году передан группе Galerie Lafayette.

    По данным национальной полиции Роны, расследование продолжается. На данный момент ни один подозреваемый не арестован.

    Ранее сообщалось, что Франция планирует ужесточить миграционное законодательство к 2025 году.

    Теги:
    Франция Борьба с преступностью Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают