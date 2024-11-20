В Лионе ограбили ювелирный магазин с помощью погрузчика

Во вторник, немногим после 6 часов утра, мужчина, одетый в строительный жилет, угнал вилочный погрузчик, который был припаркован на стройке на улице Гренетт. Никаких следов взлома на автотехнике обнаружено не было, вероятно у угонщика был при себе так называемый «универсальный» ключ.

За рулем угнанного автомобиля он направился на улицу Республики, где протаранил витрину ювелирного магазина. Далее он просунул руку в проделанное отверстие, чтобы украсть драгоценности, выставленные в витрине. Ограбление длилось всего несколько минут.

Бандит скрылся пешком и оставил погрузчик на месте преступления. Поскольку магазин был закрыт в столь ранний час, сообщений о пострадавших не поступало.

Сообщается о нескольких дорогих часов на сумму в 50 тысяч евро.

Известно, что магазин был открыт в 1830 году и в 2012 году передан группе Galerie Lafayette.

По данным национальной полиции Роны, расследование продолжается. На данный момент ни один подозреваемый не арестован.

Ранее сообщалось, что Франция планирует ужесточить миграционное законодательство к 2025 году.