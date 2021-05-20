В летний сезон увеличится количество поездов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «НК «Қазақстан темір жолы» объявило о возобновлении курсирования некоторых коммерческих поездов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Қазақстан темір жолы».

В преддверии летнего сезона для удовлетворения спроса населения АО «Пассажирские перевозки» запускает четыре коммерческих поезда, сформированных из вагонов «Тальго».

С 1 июня 2021 года:

1) поезд №19/20 сообщением «Нур-Султан Нурлы жол – Атырау» периодичностью через день отправлением со ст. Нур-Султан Нурлы жол по нечетным числам, со ст. Атырау по четным числам;

2) поезд № 701/702 сообщением «Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы жол» в ежедневном обращении.

Со 2 июня 2021г. со ст. Нур-Султан Нурлы жол будет отправляться поезд №95/96 сообщением «Нур-Султан Нурлы жол – Уральск» по четным числам, а обратно со ст. Уральск по нечетным числам.

С 3 июня 2021 г. будет курсировать поезд № 71/72 сообщением «Алматы-2 – Туркестан» со ст. Алматы-2 по нечетным числам, а со ст. Туркестан по четным числам.

Национальный перевозчик призывает пассажиров оформлять проездные документы онлайн, в том числе через официальный сайт BILET.RAILWAYS.KZ, и просит пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на период распространения коронавирусной инфекции и в пути следования иметь при себе необходимый запас индивидуальных средств защиты (маски, перчатки, антисептики).

Свои предложения и жалобы по качеству сервисных услуг следует направлять на единый круглосуточный контакт-центр 1433. При направлении обращения следует указывать дату поездки, номер поезда, вагона и места, а также контакты для обратной связи.

Всю справочную информацию о графике движения пассажирских поездов можно узнавать в справочной службе 105.