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    14:17, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В лесном резервате «Ертіс орманы» высадят 14 млн саженцев сосны

    саженцы сосны
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В государственном природном резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области приступили к лесовосстановительным работам. Посадкой саженцев занимаются 400 человек, задействовано больше 80 единиц техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Весеннюю посадку ведут с помощью лесопосадочных машин на базе тракторов.

    - В текущем году, весной и осенью, планируется высадить 14,5 миллиона саженцев сосны обыкновенной на площади 2828 гектаров. Все лесничества резервата полностью оснащены техникой и оборудованием для посадки лесных насаждений, - рассказали в резервате.

    Лесной природный резерват «Ертіс орманы» расположен на территории Щербактинского района и района Аккулы. Саженцами резерват обеспечивают два постоянных лесных питомника - Шалдайский и Бескарагайский. В этом году здесь вырастили 31 миллион саженцев.

    Напомним, лесники сами собирают шишки, из которых потом выращивают сеянцы. Так, в конце осени павлодарские лесники в резервате «Ертiс орманы» собрали 76 тонн сосновых шишек. Полноценным посадочным материалом они станут только через два года. Из них извлекут семена, вырастят сеянцы, которые в итоге высадят на пострадавших от пожаров и рубок участках леса. При заготовке и посадке лесники учитывают, что в природе приживаются всего 10% саженцев.

    Теги:
    Регионы Казахстана Экология Озеленение Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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