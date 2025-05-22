В лесных хозяйствах на Иртыше недостаточно ресурсов для борьбы с пожарами

Изношенная техника не списывается

Недавно Премьер-министр раскритиковал неудовлетворительную работу по защите лесов от пожаров в области Абай и Павлодарской области.

По данным областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, результаты оценки состояния системы защиты лесов от пожаров выявили ряд проблем и несоответствий. Из трех коммунальных лесозащитных организаций две — Павлодарское и Максимо-Горьковское хозяйства — получили неудовлетворительные оценки (2,8 и 3,5 балла).

Также обстоят дела и в Баянаульском государственном природном парке. Известно, что в апреле неожиданно возникший пожар охватил более 20 гектаров на территории зоны отдыха «Жасыбай».

Фото: резерват «Ертіс орманы»

Отмечается несвоевременная подготовка к лесным пожарам в лесных хозяйствах и национальном парке, отсутствие лесных пожарных станций или их несоответствие стандартам, нехватка штатных единиц и низкий уровень материально-технического оснащения.

— Например, в резервате «Ертыс орманы» из 16 лесничеств в 4 отсутствуют ЛПС. Несмотря на изношенность значительной части пожарной техники и оборудования, она не списана с учета. В Баянуыле отмечена нехватка топлива. Кроме того, отсутствие молниеотводов и трудно добираться до некоторых участков, особенно на пойменных участках реки Иртыш. Вследствие ураганов прошлого года собралось много упавших деревьев и сломанных ветвей на территории леса. Они своевременно не были убраны. Несмотря на полное оснащение резервата и национального парка техникой, есть ряд нерешенных вопросов. В частности, 13 ЛПС в резервате не соответствуют стандартам «Положения о лесной пожарной станции». Наряду с этим, в лесничествах Майкарагайское, Заводсвое, Чушкалинское и в отделении Далба в Баянауыле необходимо дополнительно построить 4 лесные пожарные станции, — говорит заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Мусагалиев.

Фото: резерват «Ертіс орманы»

Потеряно 72 тысячи гектаров сосновых лесов

За годы независимости от обширных пожаров в Павлодарской области сгорело 40% сосновых лесов. Это более 72 тысяч гектаров. По статистическим данным, сейчас государственный лесной фонд в регионе составляет 479 тысяч гектаров. В том числе, покрыто лесами 309 тысяч гектаров. Это всего 2,2% территории области. По покрытию лесами область в республике на 7 месте, по облесению на 8 месте. При этом 72% общего лесного фонда приходится на особо охраняемые природные территории («Ертіс орманы» — 278 тысяч гектаров, Баянауыльский национальный природный парк — 68 тысяч гектаров). Остальное — это лесной фонд лесоохранных учреждений, подчиненных акимату области, а также лесопосадки вдоль автомобильных и железных дорог.

К сожалению, ежегодные лесные пожары наносят огромный ущерб нашему природному богатству. Только в прошлом году в области зарегистрировано 46 лесных пожаров, охвативших более 5 тысяч гектаров леса.

— В этом году из-за сухой весны, с апреля уже зарегистрировано несколько лесных пожаров. От 6 лесных пожаров, охвативших общую площадь 44,4 гектара, государству нанесен ущерб на 815,4 тысячи тенге. Лесоохранные и природоохранные учреждения непрерывно ведут работу по восстановлению леса, только в прошлом году было высажено 19,6 миллиона саженцев сосны обыкновенной на площади 4 131,1 гектара. В этом году должно быть высажено более 18 миллионов саженцев сосны на 3 654,5 гектара. Необходимыми саженцами резерват и национальный парк обеспечивают их собственные питомники за свой счет. Другие учреждения покупают саженцы. Поэтому все еще остается актуальным вопрос стабильного снабжения последних саженцами, — добавил Кайрат Мусагалиев.

Фото: резерват «Ертіс орманы»

Эффективны ли пожарные вышки?

Исполняющий обязанности генерального директора резервата «Ертыс орманы» Казбек Аметов сообщил, что в настоящее время ускоренно ведется работа по очистке леса от упавших деревьев. Летом этого года планируется проложить 570 километров минеральных троп, выполнить уход за 9,6 тысячами километров имеющихся.

— Метеорологи говорят, что в этом году лето будет очень жарким. В резервате ведется соответствующая подготовка к возможным пожарам. Заполнены водой 3 искусственных противопожарных водоема (для средств тушения с воздуха) и 35 больших емкостей в лесничествах и лесных участках. Планируется также дополнительно установить 5 емкостей в Байимбетском, Шошкалинском, Степном, Тайбагарском, Майкарагайском лесничествах. Постоянно встречаемся с местными жителями по вопросам безопасности, руководителями крестьянских хозяйств, проводим разъяснительные мероприятия. На сегодняшний день в резервате имеются 244 единицы техники, в том числе 39 пожарных и 21 патрульная машины, 93 трактора. Это составляет 100% от утвержденного норматива. На работу резервата в этом году из бюджета планируется выделить 4 миллиарда 649 миллионов тенге, — говорит главный лесник резервата.

Фото: резерват «Ертіс орманы»

По результатам проведенного анализа, резерват с 2003 года восстановил пострадавшие от пожаров 46 935 гектаров леса. На уменьшение количества лесных пожаров повлияли установленные в прошлом году 23 вышки (с тепловизорами и высококачественными видеокамерами). В 2024 году из 38 пожаров 20 были выявлены с помощь вышек. По кражам леса в прошлом году зарегистрировано 4 случая. Благодаря совместной работе сотрудников резервата и полицейских отмечается сокращение незаконных рубок на 97%.

Казбек Аметов говорит, что пожароопасный период в этом году начался рано. С начала года зарегистрировано 4 случая пожаров, горели, в общей сложности, 0,87 гектара.

— В основном штате резервата работают 307 человек, и еще 354 человека в дополнительном штате. Средний возраст сотрудников — 30-50 лет. Сохраняется спрос на рабочие специальности — тракторист, водитель, сварщик. По сравнению с прошлыми года проблема кадрового дефицита не очень острая, — сказал он.

Фото: резерват «Ертіс орманы»

Китайская техника не годится для горной местности

В первые годы независимости в Баянаульском национальном парке пожары регистрировались часто. Была заметна беспечность туристов, приезжавших в горы, слалость противопожарных служб. К тому же, в время кризиса нехватка техники и материальных ресурсов привела к потере значительной части леса. В том числе, мы помним, как в 1991 году целый месяц горели южные склоны Баянаульских гор.

— Пожар в горной местности нельзя сравнивать лесным пожаром на равнине. Например, в резервате «Ертыс орманы», «Семей орманы» пожары могут останавливать встречным палом. В горной местности пламя, в большинстве случаев, проникает в корни деревьев. Они тлеют долго, при ветре разгораются и есть опасность быстрого распространения огня. Особенно опасны угли, попавшие между камнями. Во-вторых, в последнее время вызывает сожаление то, что в национальном парке стало много китайской техники. У китайских машин малая мощность, даже 500 литров воды не могут поднять на гору. Прежние пожарные машины на базе старого грузовика ГАЗ-66 — сильные, на любой склон доставляет 3 тонны воды. Но они сегодня совсем старые. Поэтому я думаю, что при закупке новой техники нужно отдавать предпочтение российским машинам. У китайской техники внизу все из обыкновенной пластмассы, если проедет по горящему участку, все это плавится и отваливается, — говорит Ергалым Кайырденов, работник лесного хозяйства с 37-летним стажем.

Фото: резерват «Ертіс орманы»

Баянаульский лес восстановился сам

Лесник сейчас работает гидом-экскурсоводом в Баянаульском национальном парке. Много лет он непосредственно занимался вопросами лесных пожаров, был свидетелем множества катастрофических пожаров в Баянаульских горах.

— Каждый год весной мы жгли траву, устраивали минеральные тропы. В этом году мы немного не успели к сроку. К тому же быстро наступила теплая погода. Для возникновения пожаров есть много факторов. Кроме того, лесные пожары делятся на нижние, подземные (торфяные) и верхние. Огонь, которые не затрагивает стволы деревьев, а охватывает верхние ветки, опасен быстрым распространением. Особенно в ветреные дни он движется стремительно. А огонь, идущий из-под почвы, проникает в корни деревьев, и такой лес вряд ли восстановится. Однажды со стороны Караганды пришел большой пожар, загорелись сосновые леса в Мурынтале. Национальный парк полностью списал эту территорию. Это же чудо природы, прошло два года и лес сам по себе начал восстанавливаться. Корни сохранились и он не потерял жизнеспособности, — поделился воспоминаниями опытный лесник.

Фото: резерват «Ертіс орманы»

Следует отметить, что в этом году на территории национального парка планируется установить 8 наблюдательных вышек. Если они будут введены в эксплуатацию, есть большая надежда, что работа по профилактике лесных пожаров улучшится.

Один из комплексных методов профилактики лесных пожаров — повышение квалификации специалистов. К сожалению, молодые кадры с высшим образованием не хотят работать в сельской местности. Лесные учреждения просят разработать и внедрить государственные программы по поддержке молодых специалистов, пересмотреть систему оплаты труда, а также создать возможность профессионального роста в сельских населенных пунктах. На сегодняшний день зарплата работников лесных хозяйств в пределах 140-350 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что в стране не хватает лесных пожарных станций в 8 областях.