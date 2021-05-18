В лесах Костанайской области сохраняется IV класс пожарной опасности

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В связи с наступлением засушливой и жаркой погоды в Костанайской области установлен IV класс пожарной опасности в лесах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Костанайской области сообщают, что высока вероятность возникновения природных пожаров.

«16 мая в 15:06 на территории КГУ «Тарановское учреждение лесного хозяйства», 52 квартал, Тарановское лесничество произошло загорание сухой травы и лесного массива на предварительной площади 70 га. Локализация огня объявлена в 17:11, ликвидация в 18:20. Причина пожара - устанавливается. Жертв и пострадавших нет»,- отмечают в ДЧС.

Также днем ранее в 18:30 поступило сообщение о природном пожаре в Сарыкольском районе, в 15 километрах от села Косколь.

«Силами «Урицкое учреждение лесного хозяйства» и местного сельхозпредприятия КХ «Бродюк В.И.» локализованы загорания сухой травы и лесных колков на общей площади 5,6 га на территории Коскульское лесничество. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сжигании стерни. Жертв и пострадавших нет», - пояснили в ведомстве.

Главной причиной пожаров в этот период в большинстве случаев является человеческий фактор. В связи с чем ДЧС Костанайской области предупреждает: «В связи с высокой пожарной опасностью разведение костров, сжигание сухой травы, проведение сельхозпалов на полях строго запрещено».