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В Ленинградской области нашли останки участника ВОВ из Казахстана

8 Июня 2020 21:33
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В Ленинградской области нашли останки участника ВОВ из Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские поисковики из отряда «Майдан жолы» родственников погибшего фронтовика ищут в Акмолинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В деревне Молодцово в Кировском районе Ленинградской области подняли бойца; при нём была гильза с запиской. Адрес родителей: Казахская ССР, Акмолинская область, Акмолинск, Глистину Ивану Павловичу», - сообщил командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

По словам Александра, для связи по всем вопросам с установленными родственниками, проживающими на территории Республики Казахстан, можно обращаться в отряд «Майдан жолы» в Павлодаре и к нему самому.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Россия,
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Автор:

Антон Гагарин

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