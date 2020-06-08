В Ленинградской области нашли останки участника ВОВ из Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские поисковики из отряда «Майдан жолы» родственников погибшего фронтовика ищут в Акмолинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В деревне Молодцово в Кировском районе Ленинградской области подняли бойца; при нём была гильза с запиской. Адрес родителей: Казахская ССР, Акмолинская область, Акмолинск, Глистину Ивану Павловичу», - сообщил командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

По словам Александра, для связи по всем вопросам с установленными родственниками, проживающими на территории Республики Казахстан, можно обращаться в отряд «Майдан жолы» в Павлодаре и к нему самому.