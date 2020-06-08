Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:54
-
-
-
-
-
-
-
В Ленинградской области нашли останки участника ВОВ из Казахстана
8 Июня 2020 21:33
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские поисковики из отряда «Майдан жолы» родственников погибшего фронтовика ищут в Акмолинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В деревне Молодцово в Кировском районе Ленинградской области подняли бойца; при нём была гильза с запиской. Адрес родителей: Казахская ССР, Акмолинская область, Акмолинск, Глистину Ивану Павловичу», - сообщил командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.
По словам Александра, для связи по всем вопросам с установленными родственниками, проживающими на территории Республики Казахстан, можно обращаться в отряд «Майдан жолы» в Павлодаре и к нему самому.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Россия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и пропусков
- Одна из улиц в Нур-Султане частично перекрыта до 20 июня
- В Акмолинской области завершена посевная кампания
- Усилят ли карантин в Нур-Султане и Алматы
- Безработных астанчан приглашают активней участвовать в Дорожной карте занятости
- Рост безработицы прогнозируют в Нур-Султане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047