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В легкой промышленности Казахстана действуют 1420 предприятий

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Февраля 2023, 08:31
В легкой промышленности Казахстана действуют 1420 предприятий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке НПП «Атамекен» прошло обсуждение вопросов развития легкой промышленности. В совещании приняли участие представители государственных органов, отраслевых ассоциаций и отечественных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

Руководитель управления легкой промышленности Айжан Адилова рассказала об основных показателях отрасли за прошлый год и планах на предстоящий период.

«По итогам 2022 года объем производства легкой промышленности вырос на 6% и составил 178 млрд тенге. Рост наблюдается во всех подотраслях: в производстве текстильных изделий - на 5,3%, одежды - на 7,8%, кожаной и относящейся к ней продукции - на 3,7%»,- отметила Адилова.

В ходе совещания уделено особое внимание вопросам переработки хлопка, шерсти, шкур и кожи. Кроме того, рассмотрены предложения по стимулированию отечественных брендов.

«Выявленные успешные ниши показывают возможность развития сегментов производства одежды с низкими государственными затратами, но со значительным эффектом для отрасли. Следует изучить вопрос предоставления субсидирования для обучения собственных специалистов за рубежом, обеспечения информационного сопровождения отечественных брендов на государственном уровне», - сказала спикер.

По данным Мининдустрии, на сегодняшний день в легкой промышленности действуют 1 420 предприятий, количество занятых в отрасли составляет около 30 тысяч человек.


Бизнес   Промышленность   Экономика   МИИР РК  
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