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В Лас-Вегасе начался бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Сентября 2022, 09:44
В Лас-Вегасе начался бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ – В Лас-Вегасе на переполненном стадионе T-Mobile Arena начался боксерский поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный бой с нетерпением ждали любители профессионального бокса по всему миру. Перед началом боя казахстанский гимн исполнил всемирно известный певец Димаш Кудайберген.

Как сообщалось ранее, Геннадий Головкин оценил вероятность завершения карьеры после трилогии с «Канело». «В боксе все возможно. Один удар может поменять всю историю. Не то что даже историю, а поменять образ жизни. Так что посмотрим. Я из-за этого и говорю, давайте подождем 17 сентября. Даже 18-го числа уже можно будет об этом разговаривать», - ответил в беседе с Дэном Рафаэлем казахстанец.

14 сентября боксеры провели первую дуэль взглядов перед третьим боем.

С. Альварес заявил о своем желании завершить бой с GGG досрочно. «Победа нокаутом является моей целью на этот бой, но я намерен сохранять сосредоточенность. Если нокаут произойдет, то хорошо. Если же нет, то я готов к 12 раундам», — сказал в интервью журналистам Альварес.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в 2017 году также на «T-Mobile» арене в Лас-Вегасе и завершился вничью.

Второй бой состоялся фактически ровно через год после первого и завершился победой мексиканца решением судей.


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