В Ла-Манше опрокинулась лодка с мигрантами: не менее 12 погибших 

По меньшей мере 12 человек утонули после того, как небольшая лодка, на борту которой находилось порядка 70 мигрантов, опрокинулась во вторник, 3 сентября, в проливе Ла-Манш, передает агентство Kazinform со ссылкой на dw.com.

Трагедия произошла недалеко от северного побережья Франции в районе округа Булонь-сюр-Мер.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети Х, все госведомства мобилизованы для поиска пропавших без вести и оказания помощи пострадавшим.

Морская префектура Франции сообщила, что спасательная операция у северного французского побережья, в городе Ле-Портель близ Булонь-сюр-Мер, продолжается. Из воды были извлечены 65 человек, двенадцать из которых признаны погибшими. По данным местных властей, еще несколько человек были спасены, но находятся в «тяжелом состоянии». По меньшей мере два человека числятся пропавшими без вести — вероятно, они также утонули. Число погибших еще может возрасти, предупредили власти.

- К сожалению, днище лодки разорвалось, — сказал Оливье Барбарен, мэр Ле-Портеля, пригорода Булонь-сюр-Мер, где был организован пункт первой помощи пострадавшим.

Судно пыталось переправиться из Франции в Великобританию, когда его заметило французское судно Minck, которое пришло ему на помощь, сообщил капитан Minck агентству AFP.

Как сообщалось ранее, мигранты неоднократно пересекали Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Часто они переправляются на небольших резиновых лодках. Эта морская переправа опасна в том числе и потому, что через пролив проходит множество крупных судов, которые создают волны.

Великобритания уже некоторое время пытается остановить миграцию через Ла-Манш, в том числе с помощью Франции. Предыдущее правительство консерваторов применяло механизмы сдерживания мигрантов «жесткими методами», депортируя их в Руанду независимо от их фактического происхождения. Однако новый британский премьер-министр Кир Стармер намерен прекратить эту программу.

Всего за несколько дней до новой трагедии в проливе Стармер встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить меры борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Согласно данным агентства AFP, в 2024 году при попытке пересечь пролив между Францией и Великобританией погибли уже около 25 человек.