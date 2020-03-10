В Кызылординской области задержаны браконьеры, застрелившие 4 сайгаков

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области задержаны браконьеры, застрелившие 4 сайгаков, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники Министерства внутренних дел РК в городе Байконур провели очередной рейд. В ходе мероприятия в поселке Торетам полицейские остановили автомобиль «Land Cruiser 80». Во время проверки автомобиля были изъяты 4 сайги, 2 столовых ножа, 12-калиберное ружье и 9 патронов. Владелец машины и пассажиры оказались жителями города Байконур и поселка Торетам.

«Один из задержанных водворен в изолятор временного содержания. Вопрос применения меры пресечения в отношении других рассматривается. По данному факту ведется досудебное расследование по пункту 2 части 2 статьи 339 Уголовного кодекса РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)», - сообщила пресс-служба департамента полиции Кызылординской области.