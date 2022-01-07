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    00:20, 07 Январь 2022 | GMT +6

    В Кызылординской области в результате беспорядков пострадали 168 человек

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Приступили к контртеррористической операции и в Кызылординской области. В регионе объявлен красный уровень опасности. Об этом заявила аким региона Гульшара Абдыкаликова. Она призвала не покидать свои дома и соблюдать правила, предписанные режимом ЧП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Всего в результате беспорядков пострадало несколько административных зданий, в частности акимат, филиал партии Nur Otan и здание суда.

    К этому моменту известно, что в результате беспорядков пострадали 168 человек, 77 из них госпитализированы в больницы.

    «Всех граждан призываю соблюдать общественный порядок. Прошу вас лишь в особых случаях покидать свои дома. При этом вы обязательно должны иметь при себе документы. Хотела бы предупредить, что все те, кто будет нарушать общественный порядок, будут привлечены к ответственности», - сказала глава региона.


    Теги:
    Кызылорда Кызылординская область Видео Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы
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