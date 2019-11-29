В Кызылординской области в формате «oреп space» действуют 35 государственных учреждений
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким Кызылординской области Куанышбек Искаков посетили ряд учреждений, работающих в формате «open spaсe», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
Основной целью технологии «open space» является создание благоприятных и безбарьерных условий для получателей услуг, а также предупреждение коррупционных рисков. Это позволит укрепить связь и повысить доверие между населением и государственными органами и устранить коррупционные проявлений в быту.
На сегодняшний день в регионе функционируют 35 государственных учреждений в формате «open spaсe», 24 в областном центре и 11 в районах. Государственные учреждения оказывают услуги гражданам на открытых площадках, в безбарьерном режиме.
С работой проектного офиса «Үлгілі сот», действующего в открытом формате, ознакомил Алика Шпекбаева,глава областного суда.
В своем выступлении глава областного суда Камбар Нурышев отметил, что на данной открытой площадке регулярно проводится работа по разъяснению порядка обжалования судебных актов и рассмотрению обращений граждан, консультации медиаторов, а также другие широкомасштабные информационные мероприятия.
Кроме того, с 2017 года при Кызылординском городском акимате действует «Центр правоохранительных услуг», где населению по принципу «одного окна» предоставляются качественные правовые услуги.
В ходе встречи Алик Шпекбаев отметил, что «сегодня государственный аппарат должен оказывать всемерную поддержку гражданам при реализации их прав».
Кызылординским департаментом по противодействию коррупции и акиматом области продолжается работа по переводу госучреждений в формат «open spaсe».
- Столичный дельфинарий посетили дети с особыми потребностями
- В Казахстане учреждена награда за вклад в развитие сферы энергосбережения
- День открытых дверей провели госорганы в Атырау
- Победителей конкурса молодых поэтов наградили в Кызылординской области
- Общественную премию для людей с ограниченными возможностями учредили в Караганде
- Ученый-тюрколог: Пусть теперь кто-нибудь попробует нас упрекнуть, что мы младописьменный народ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана