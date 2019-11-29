В Кызылординской области в формате «oреп space» действуют 35 государственных учреждений

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким Кызылординской области Куанышбек Искаков посетили ряд учреждений, работающих в формате «open spaсe», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

Основной целью технологии «open space» является создание благоприятных и безбарьерных условий для получателей услуг, а также предупреждение коррупционных рисков. Это позволит укрепить связь и повысить доверие между населением и государственными органами и устранить коррупционные проявлений в быту.

На сегодняшний день в регионе функционируют 35 государственных учреждений в формате «open spaсe», 24 в областном центре и 11 в районах. Государственные учреждения оказывают услуги гражданам на открытых площадках, в безбарьерном режиме.

С работой проектного офиса «Үлгілі сот», действующего в открытом формате, ознакомил Алика Шпекбаева,глава областного суда.





В своем выступлении глава областного суда Камбар Нурышев отметил, что на данной открытой площадке регулярно проводится работа по разъяснению порядка обжалования судебных актов и рассмотрению обращений граждан, консультации медиаторов, а также другие широкомасштабные информационные мероприятия.

Кроме того, с 2017 года при Кызылординском городском акимате действует «Центр правоохранительных услуг», где населению по принципу «одного окна» предоставляются качественные правовые услуги.

В ходе встречи Алик Шпекбаев отметил, что «сегодня государственный аппарат должен оказывать всемерную поддержку гражданам при реализации их прав».

Кызылординским департаментом по противодействию коррупции и акиматом области продолжается работа по переводу госучреждений в формат «open spaсe».



