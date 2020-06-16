В Кызылординской области усиливают карантинные меры

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Кызылординской области Алия Абдикаимова подписала новое постановление в связи с неустойчивой эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в регионе, передает МИА «Казинформ».

Постановление Главного государственного санитарного врача Кызылординской области #15 от 16.06.2020 года

«Об усилении ограничительных и карантинных мероприятий»

В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 7-1, пункта 3 статьи 150 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекции в области в течении последних 7 дней на 7%, эпидемиологическая ситуация оценивается как неустойчивая. В этой связи, в целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, необходимо усилить ограничительные и карантинные меры до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Независимо от форм собственности во всех действующих и поэтапно возобновивших деятельность отраслях и объектах соблюдать усиленный санитарно-дезинфекционный режим и руководствоваться Алгоритмами санитарно-эпидемиологических и санитарно-дезинфекционных правил, утвержденных действующими Постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

2. Акимату Кызылординской области:

запретить проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых, конференций, семинаров, выставок и др.);

2) запретить проведение всех торжественных и семейных мероприятий (день рождения, свадьбы, кудалык, другие традиции и обычаи и т.д.);

3) обеспечить соблюдение карантинных и санитарно-дезинфекционных режимов в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах адаптации и социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа (запретить передвижение пациентов между палатами или комнатами и работникам между отделениями, прием посетителей и передачи пищи извне);

4) обеспечить работу не менее 80% работников на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников) в государственных органах (организациях), национальных компаниях и других офисах.

Также поручить сотрудникам, находящимся на дистанционной форме работы, строго соблюдать ограничительные и карантинные меры;

5) ограничить график работы образовательных центров, кружков, центров дополнительного образования (репетиторские, языковые) с 10:00 до 16:00 часов;

6) запретить, за исключением молитв отдельных жителей, проведение в мечетях публичных пятничных проповедей, традиционных мероприятий в религиозных домах (поминание и т.д.);

7) приостановить работу всех детских садов независимо от форм собственности, за исключением дежурных групп детских садов (с расчетом площади не менее 4 кв.м. на 1 ребенка);

8) поручить Департаменту полиции Кызылординской области с привлечением военнослужащих Национальной гвардии (по согласованию) продолжить патрулирование карантинных участков.

Акиматам города и районов, Региональной палате предпринимателей «Атамекен»:

1) запретить независимо от форм собственности работу объектов летних оздоровительных и дневных пришкольных лагерей для всех детей, детских игровых площадок в помещениях, кинотеатров, ночных клубов, фудкортов и услуг аренды суточных квартир и домов;

2) обеспечить соблюдение усиленного санитарно-эпидемиологического и санитарно-дезинфекционного режимов в санаторно-курортных объектах;

3) запретить проведение экскурсий для учащихся и детей дошкольного возраста;

4) запретить использование кальянов;

5) ограничить работу компьютерных, интернет и бильярдных клубов, букмекерских и лото- контор с расчетом площади не менее 4 кв.м. на одного человека (включая посетителей и сотрудников) с 10.00 до 20.00 часов;

6) ограничить работу ярмарок, непродовольственных, вещевых рынков и объектов с 08.00 до 17.00 часов;

7) при невозможности оказания услуг в онлайн формате ограничить работу центров по обслуживанию населения с 09.00 до 17.00 часов;

8) ограничить работу спортивных объектов всех форм собственности (фитнес клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы) с 10.00 до 20.00 часов;

9) в парках отдыха в очередях всех аттракционов, игровых мест, касс и объектов предпринимательства не допускать скопления людей, обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров и ограничить работу с 10.00 до 22.00 часов;

10) ограничить работу общественного транспорта областного, районных центров с 07.00 до 22.00 часов. При этом число пассажиров не должно превышать количество посадочных мест;

11) обеспечить услуг такси с соблюдением требований Алгоритмов санитарно-эпидемиологических, санитарно-дезинфекционных правил с ограничением перевозки до 2-х взрослых человек или двух несовершеннолетних детей в сопровождении одного взрослого с 07.00 до 22.00 часов;

12) продолжить работу продуктовых гипермаркетов, оптомаркетов, супермаркетов, минимаркетов, магазинов, осуществляющих торговлю товарами первой необходимости (хозяйственные и гигиенические товары) с соблюдением масочного режима, социальной дистанции в очередях (не менее 1,5 метров) и проведением дезинфекционных мероприятий с 10.00 до 22.00 часов, за исключением аптек, работающих согласно штатному режиму;

13) ограничить работу объектов общественного питания с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и обеспечением приема посетителей в количестве не более 30-ти человек с 11.00 до 22.00 часов;

14) ограничить работу объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов с 11.00 до 22.00 часов.

Акиматам города, районов, Департаменту полиции Кызылординской области продолжить обеспечение строгого контроля за соблюдением режима домашнего карантина лиц с эпидемическим риском коронавирусной инфекции и охрану в провизорном, карантинном и инфекционном стационарах.

Акиматам города, районов:

1) мобильным группам ознакомить объекты осуществляющие деятельность в период ограничительных и карантинных мер, с требованиями Алгоритмов санитарно-эпидемиологического и санитарно-дезинфекционного режимов, утвержденных действующими Постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

2) проводить мониторинг соответствия объектов требованиям Алгоритмов санитарно-эпидемиологического и санитарно-дезинфекционного режимов, утвержденных действующими Постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. При выявлении мобильной группой нарушений усилить принятие мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Акиматам города, районов, территориальным государственным органам, правоохранительным и специальным органам, всем объектам независимо от форм собственности обеспечить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропорта, железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов.

Управлению внутренней политики Кызылординской области и акиматам города и районов продолжить проведение массовой разъяснительной работы по профилактике коронавирусной инфекции, ограничительных и карантинных мер по Кызылординской области в интернет-ресурсах и социальных сетях посредством распространения памяток, объявлений, инфографики, видеороликов, бегущей строки и т.п.

Банкам второго уровня, филиалу АО «Казпочта», обменным пунктам, предприятиям и организациям, предоставляющим почтовые, коммунальные, телекоммуникационные услуги:

1) продолжить организованные в зданиях и учреждениях банков, отделениях, в местах приема оплаты, кассах и центрах занятости надлежащий прием населения с обязательным обеспечением замера температуры персонала и клиентов (пирометрами, дистанционными термометрами), соблюдения социальной дистанции в очередях (не менее 2-х метров), масочного режима, проведением дезинфекционных мероприятий и соблюдением иных санитарных требований;

2) продолжить недопущение неорганизованных очередей внутри помещений и на прилегающей территории, в том числе возле банкоматов и касс.

Руководителям аэропорта, железнодорожных и автовокзалов обеспечить:

1) заключительную дезинфекцию воздушных судов и составов после прибытия, в том числе обслуживающего наземного оборудования и транспорта;

2) текущую профилактическую дезинфекцию воздушных судов, составов и транспорта после каждого рейса;

3) текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений терминалов аэропорта, железнодорожных и автовокзалов, задействованных в высадке и посадке пассажиров.

Жители и гости Кызылординской области до стабилизации эпидемиологической обстановки обязаны носить защитные маски в общественных местах и местах скопления людей.

Главные государственные санитарные врачи города, районов вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации на территории.

Признать утратившими силу постановление Главного государственного санитарного врача Кызылординской области от 31 мая 2020 года №14 «О некоторых вопросах снятия карантина и продлении ограничительных мер до стабилизации эпидемиологической ситуации».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Главный государственный

санитарный врач

Кызылординской области

А. Абдикаимова