В Кызылординской области снизилась зависимость экономики от нефти

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординская область впервые за последние 4 года вышла на положительный вектор по валовому региональному продукту. Только в обрабатывающей промышленности за эти годы прирост производства составил более 56%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный портал акимата области.

Зависимость экономики региона от углеводородного сырья стала гораздо меньше.

Первая половина текущего года также пройдена неплохо. Так, положительная динамика обеспечена практически по всем макропоказателям - и по объему инвестиций (117,2%), и по объему строительных работ (115,9%), и по производству продукции в сельском хозяйстве (102,7%), и обрабатывающей промышленности (100,5%).

Производительность труда в обрабатывающей промышленности только за 1 квартал выросла более, чем на 10%, а экспорт несырьевой продукции - в 2,7 раза.

Вместе с тем, добыча нефти в области продолжает снижаться (с начала года не добирается к уровню прошлого года 250 тыс. т), поэтому есть некоторое отставание по объемам промышленного производства (95,3%) и по вводу жилья (74,3%).

Но учитывая положительную динамику инвестиций в горнодобывающую (122,8%) и обрабатывающую промышленность (рост в 3,1 раза), благоприятные прогнозы по рынку нефти, а также то, что в текущем году вводятся 36 многоквартирных жилых домов, к концу текущего года прогнозируется рост и по этим двум показателям.