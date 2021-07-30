В Кызылординской области растет число инфицированных коронавирусом детей

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области растет число инфицированных коронавирусом детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе в июле месяце было зарегистрировано 145 случаев. На сегодня 51 из них взято на амбулаторный контроль, а 49 получают стационарное лечение.

«В основном дети заражаются от непривитых родителей. Кроме того, они не только не вакцинировались, но и нарушили санитарно-эпидемиологические нормы и посещали общественные места. На сегодня мы работаем в усиленном режиме из-за эпидемиологической ситуации. В области в рамках перепрофилирования в 14 стационарах было создано 585 инфекционных коек. А с 28 июля количество коек возросло до 1 970-ти», - отметил руководитель управления здравоохранения региона Сабит Пазилов.

По данным ведомства, в области мобильные бригады врачей оказывают качественную помощь населению. Дают консультации больным и доставляют на дом лекарства. На сегодня 138 мобильных бригад осуществило выезды по 5 235 вызовам. Сейчас в области 217 956 человек приняло первый компонент вакцины от КВИ.